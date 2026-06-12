Sürünün üzerine yıldırım düştü! Çoban yaralandı, koyunlar telef oldu

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Iğdır'da sağanak yağış sırasında otlattığı koyun sürüsünün üzerine yıldırım düşen çoban yaralanırken, çok sayıda küçükbaş hayvan ise telef oldu.

İlçede etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kapanan bazı köy yolları ise ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

AĞRI DAĞI ETEKLERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

Olay, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Serdarbulak Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada koyunlarını otlatan 41 yaşındaki Cemil Aktaş, sürüsüyle birlikte şiddetli sağanak yağışa yakalandı. Bu sırada otlayan koyun sürüsünün bulunduğu alana yıldırım isabet etti.

ÇOBAN YARALANDI, HAYVANLAR TELEF OLDU

Yıldırımın düşmesiyle birlikte çoban Cemil Aktaş yaralanırken, sürüdeki çok sayıda küçükbaş hayvan ise olay yerinde telef oldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çoban Aktaş, ilk müdahalesinin ardından Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAPANAN KÖY YOLLARI ULAŞIMA AÇILDI

Öte yandan, bölgedeki olumsuz hava koşulları Aralık ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. İlçede etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle Adetli, Aratan ve Karahacılı köylerinin yolları ulaşıma kapandı. Kapanan yollar, Iğdır İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı. (AA)