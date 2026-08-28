Suriye vatandaşları için vize düzenlemesi Resmî Gazete'de

Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaport sahibi vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlandı. 11671 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile diplomatik pasaport hamili Suriyeliler, Türkiye'ye girişlerinde çeşitli kategorilerde vizeden muaf tutulacak.

DİPLOMATİK PASAPORT SAHİPLERİNE VİZE MUAFİYETİ

Karara göre, Suriye'nin diplomatik pasaport sahibi vatandaşları, Türkiye'de göreve atanmaları durumunda vize muafiyetinden yararlanacak. Ayrıca, bu kişiler Türkiye'ye turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süresiyle vizeden muaf tutulacak.

TURİSTİK VE TRANSİT GEÇİŞLERDE DE GEÇERLİ

Diplomatik pasaport sahipleri, Türkiye üzerinden yapacakları transit geçişlerde de vize muafiyetinden faydalanabilecek. Düzenleme, Suriyeli diplomatik pasaport sahiplerinin Türkiye ile olan seyahatlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi kapsamında alındı. Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte düzenleme yürürlüğe girdi.

(AA)