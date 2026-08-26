Suriye vatandaşları için vizede yeni dönem

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarında önemli bir değişikliğe gidildiğini duyurdu. Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, daha önce uygulanan "hava yoluyla seyahat" şartı kaldırıldı.

VİZE ŞARTINDA DEĞİŞİKLİK

Büyükelçilik tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'ye seyahat edecek Suriye vatandaşlarının dikkatine. Suriye vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarında yapılan yeni düzenlemeyle, 'hava yoluyla seyahat' şartı kaldırılmıştır."

KARA HUDUT KAPILARINDA DA GEÇERLİ OLACAK

Yeni düzenleme kapsamında, Türkiye'nin dış temsilciliklerinden alınan geçerli vizeler artık hava yoluyla girişlerin yanı sıra tüm kara hudut kapılarından yapılacak girişlerde de kullanılabilecek. Büyükelçilik açıklamasında, "Temsilciliklerimizden alınmış geçerli vizeler, hava hudut kapılarımızın yanı sıra tüm kara hudut kapılarımızdan yapılacak girişlerde de geçerli olacaktır" denildi.

SEYAHAT PLANLARI İÇİN UYARI

Yetkililer, uygulamaya ilişkin detayların duyuru görselinde yer aldığını belirterek, Suriye vatandaşlarının seyahat planlamalarını bu yeni düzenlemeye göre yapmaları gerektiğini vurguladı.

(AA)