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Halk TV Dünya Türkiye'den ABD'nin Suriye ve HTŞ kararına destek: Memnuniyet duyuyoruz

Türkiye'den ABD'nin Suriye ve HTŞ kararına destek: Memnuniyet duyuyoruz

ABD'nin Suriye ve HTŞ'ye yönelik terör listesinden çıkarma kararının ardından Dışişleri Bakanlığı'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık, kararı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

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Türkiye'den ABD'nin Suriye ve HTŞ kararına destek: Memnuniyet duyuyoruz

ABD'nin Suriye'yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi'nden, Heyet Tahrir eş-Şam'ı (HTŞ) ise terör listesinden çıkarma kararının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

ABD, Suriye ve HTŞ'yi terör listesinden resmen çıkardıABD, Suriye ve HTŞ'yi terör listesinden resmen çıkardı

Bakanlık, ABD'nin Suriye'yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi'nden çıkarma kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

"MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Türkiye'den ABD'nin Suriye ve HTŞ kararına destek: Memnuniyet duyuyoruz - Resim : 2

Açıklama şu şekilde:

"ABD’nin Suriye’yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi’nden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu doğrultuda irade ortaya koyan ABD Yönetimi’nin ve sürece destek veren ABD Kongresi'nin yapıcı yaklaşımını takdir ediyor; Suriye Hükümeti ve halkını sergiledikleri kararlı tutumdan ötürü tebrik ediyoruz. Ülkemizin de uzun süredir desteklediği bu önemli adımla birlikte, Suriye’nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden biri aşılmıştır. Bu kararın, Suriye’nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesi ile ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz. Bu dönemde uluslararası toplumun da çabalarını müreffeh bir Suriye hedefi doğrultusunda birleştirmesi ve bu vizyonu tehlikeye atan saldırgan eylemlerin sonlandırılması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz."

SURİYE HALKINA TEBRİK MESAJI

Bakanlık, Suriye hükümeti ve halkını da sergiledikleri kararlı tutum nedeniyle tebrik ederek uluslararası topluma, müreffeh bir Suriye hedefi doğrultusunda çabalarını birleştirme ve bu hedefi tehlikeye atan saldırgan eylemlerin sona erdirilmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
ABD Suriye HTŞ Terör Dışişleri Bakanlığı
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