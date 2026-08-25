ABD, Suriye ve HTŞ'yi terör listesinden resmen çıkardı

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinden resmen çıkarıldığını duyurdu. Açıklamada, Başkan Donald Trump'ın Suriye politikası doğrultusunda alınan bu kararın, ülkenin ekonomik ve diplomatik izolasyonunun hafifletilmesi açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

HTŞ'NİN TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILMASI

Açıklamada ayrıca, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist Örgüt" (SDGT) statüsünden çıkarıldığı duyuruldu. Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), HTŞ'yi Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi'nden çıkardı.

RUBIO'DAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Suriye’nin 'teröre destek veren ülkeler' statüsünü resmen kaldırdım. Bu adım, Suriye’nin ekonomik açıdan canlanması ve ilerlemesi için yeni imkanlar yaratacaktır. Trump yönetimi, Ortadoğu’da barış, refah ve güvenliği sağlamak amacıyla ABD’nin ulusal güvenliğini güçlendirmeye devam etmektedir."

SURİYE'DEN 'TARİH' VURGUSU

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin kararını tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Şeybani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sınıflandırmanın devrik rejimin politikalarıyla bağlantılı olarak 47 yıl sürdüğünü belirtti. Şeybani, "Bu, halkımızın asla bir tercihi olmadı ve Suriye'nin tarihiyle uyuşmaz" ifadesini kullandı.

ABD'NİN "TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER" LİSTESİ

ABD, Suriye'yi 1979 yılında "teröre destek veren ülkeler" listesine eklemişti. Söz konusu listede halen İran, Küba ve Kuzey Kore bulunuyor. ABD yönetimi, temmuz ayında Kongre'ye yaptığı bildirimde, Suriye'nin listeden çıkarılması yönündeki niyetini beyan etmişti.

(AA)