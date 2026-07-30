Süreç yasasında son durum: PKK'lıların başvurusu alınacak 2 ayrı komisyon kurulacak

İmralı sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasa teklifinin yarın ya da pazartesi günü TBMM'ye sunulması bekleniyor. AKP kurmayları ile güvenlik bürokrasisinin üzerinde çalıştığı düzenleme, PKK-KCK'nın tasfiyesine yönelik hukuki sürecin kapsamını belirlerken, örgüt üyelerinin başvurularının alınması ve sürecin takibi için iki ayrı komisyon kurulmasını öngörüyor.

SÜREÇ YASASINDA SON DURUM

Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son değerlendirmelerin ardından yasa teklifine son şekli verildi.

Düzenlemenin, ilgili kurumların vereceği "teyit ve tespit" kararından itibaren 6 ay ya da 1 yıl süreyle yürürlükte kalması planlanıyor. Sürenin 6 ay olarak belirlenmesi halinde ihtiyaç duyulması durumunda bir 6 ay daha uzatılabilecek.

PKK'LILARIN BAŞVURUSU ALINACAK: 3 AYRI KATEGORİ BELİRLENDİ

Taslakta örgüt mensupları üç ayrı gruba ayrılıyor. Bunlar; suça karışmayanlar, yalnızca örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunan hükümlüler ile Avrupa'da bulunan ve hakkında sadece örgüt üyeliği suçlaması bulunan kişilerden oluşuyor.

Belirlenen süre içinde ilgili makamlara başvuran örgüt mensupları hakkında hukuki süreç başlatılacak.

Bu kapsamdakilerin ceza almadan 3 yıl denetimli serbestlikten yararlanması öngörülüyor. Sadece örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunanların tahliye edilmesi planlanırken, denetimli serbestlik süresinde yeniden suç işlenmesi halinde bu hak sona erecek ve kişiler tekrar cezaevine dönecek.

Hakkında soruşturma veya kovuşturma bulunan ancak yalnızca örgüt üyeliği suçlaması yöneltilen kişilerin dosyaları da denetimli serbestlik süresi boyunca bekletilecek. Kuzey Irak veya Avrupa'dan dönecek ve yalnızca örgüt üyeliği suçlaması bulunan kişiler de cezaevine girmeden denetimli serbestlik kapsamına alınacak.

2 AYRI KOMİSYON KURULACAK

Teklife göre biri Cumhurbaşkanlığı, diğeri ise TBMM bünyesinde olmak üzere iki ayrı komisyon oluşturulacak.

Komisyonlar; örgüt üyelerinin dönüş süreci, silahların teslim edilmesi, sahadaki gelişmeler ve toplumsal uyum konularında çalışmalar yürütecek.

ÖCALAN VE ÜST YÖNETİM KAPSAM DIŞINDA TUTULACAK

Düzenlemede PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile örgütün üst düzey yöneticilerine yönelik herhangi bir özel hüküm yer almıyor.

Buna göre Öcalan'ın İmralı'da kalmaya devam edeceği, Kandil'deki yöneticilerin ise Türkiye'ye gelmeleri halinde mevcut mevzuat çerçevesinde yargılanacağı belirtiliyor.

HABUR GÖRÜNTÜLERİNİN TEKRARINA İZİN VERİLMEYECEK

Teklifte, yasa yürürlüğe girdikten sonra Kuzey Irak üzerinden Türkiye'ye gelecek örgüt mensuplarının kitlesel dönüşlerine izin verilmeyeceği de yer alıyor.

Başvuruların bireysel olarak alınacağı, her kişinin sınırda ayrı hukuki işlemlere tabi tutulacağı ve önceki çözüm sürecinde yaşanan Habur benzeri görüntülerin oluşmasına izin verilmeyeceği ifade ediliyor.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİNİN HAKLARI EŞ ZAMANLI VERİLECEK

İmralı sürecine ilişkin düzenlemeyle eş zamanlı olarak şehit yakınları ve gazilerin özlük ile sosyal haklarını genişleten ayrı bir teklifin de Meclis'e sunulması hedefleniyor.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, teklifin milletvekillerinin imzasına açıldığını açıkladı.

Teklifte ilk kez "şehit" ve "gazi" tanımlarının yasal zemine kavuşturulması, şehitlerin defin yerinin belirlenmesinde anne ve babanın da söz sahibi olması, şehit yakınlarının ÖTV'siz araç alabilmesi, maaşların artırılması, gazilerin ortez ve protezlerinden fark ücreti alınmaması ve şehit çocuklarına "onursal şehit çocuğu" kimliği verilmesi yönünde düzenlemelerin yer alması bekleniyor.