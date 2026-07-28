Süreç yasasının çerçevesini daha Meclis'e gelmeden iktidar medyası yazdı

İmralı süreci kapsamında hazırlanması beklenen çerçeve yasa teklifi henüz TBMM'ye sunulmadan, iktidara yakın kalemler düzenlemenin kapsamına ilişkin ayrıntıları yazdı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ile Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu, yasa teklifinin içeriği ve infaz sistemine yönelik hazırlıklarla ilgili kulis bilgilerini paylaştı.

SÜREÇ YASASININ ÇERÇEVESİNİ DAHA MECLİS'E GELMEDEN İKTİDAR MEDYASI YAZDI

Abdulkadir Selvi, yasa teklifinin gelecek hafta TBMM'ye sunulmasının beklendiğini belirterek, teklifin yalnızca AKP'nin değil, AKP, MHP ve DEM Parti başta olmak üzere ortak imzayla hazırlanacağını öne sürdü. Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Kayaoğlu ise düzenlemenin kapsamı ve infaz sisteminde planlanan değişikliklere ilişkin kulis bilgilerini aktardı.

Selvi, İYİ Parti dışında diğer partilerin de düzenlemeye destek vereceğini iddia ederken, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından ekim ve kasım aylarından itibaren silah bırakan örgüt mensuplarının Türkiye'ye gelmeye başlayacağını yazdı.

YASANIN ÇERÇEVESİNİ MADDELER HALİNDE SIRALADI

Selvi'nin aktardığı bilgilere göre düzenlemenin temel başlıkları şöyle olacak:

Yasa geçici ve müstakil nitelikte hazırlanacak, genel af veya kişiye özel af içermeyecek. Abdullah Öcalan ile Kandil'deki örgüt yöneticileri düzenlemeden yararlanamayacak. Düzenleme 6 aylık süreyle sınırlı olacak ve silah bırakan örgüt mensuplarının Türkiye'ye giriş sürecini kapsayacak. Yasa, MİT'in örgütün silah bıraktığını ve feshedildiğini tespit etmesinin ardından yürürlüğe girecek. Silah bırakma sürecini izlemek amacıyla "Gözetleme ve Denetleme Mekanizması" kurulacak, güvenlik birimleri belirli aralıklarla Meclis'i bilgilendirecek. Polis ve askerlerin şehit edilmesinden sorumlu olanlar düzenleme kapsamı dışında tutulacak

ANAYASA'NIN EŞİTLİK İLKESİ İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu ise çerçeve yasa hazırlanırken Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşmaması için kapsamlı çalışma yürütüldüğünü aktardı. Habere göre, çerçeve yasayla birlikte Ceza İnfaz Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda da değişiklik yapılması planlanıyor. Bu düzenlemelerin ise yeni yasama döneminde Meclis gündemine getirilmesi hedefleniyor.

Kayaoğlu'nun aktardığı kulis bilgilerine göre, silahlı eyleme katılmamış örgüt üyelerine ceza verilmemesi, diğer örgüt mensupları açısından ise terör örgütü suçlamasının hafifletilmesi gibi düzenlemeler üzerinde duruluyor.

Bu kapsamda bazı cezalarda indirim yapılmasının zorunlu hale geleceği belirtiliyor. Ancak ceza indirimlerinin yalnızca PKK mensuplarını kapsamasının ileride diğer suç tipleri açısından "eşitlik" tartışmalarına yol açabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

"AF YOK" MESAJI VERİLDİ

Kayaoğlu'nun haberine göre AKP Grup Yönetimi'nde milletvekillerine yapılan bilgilendirmede, "Genel af söz konusu değil. Silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumuna ilişkin düzenlemeler var. Silahlı eyleme katılmamış olanlar ceza almayacak, eyleme katılanlar için ise infaz düzenlemesi yapılacak" değerlendirmesi paylaşıldı.

Toplumda "başka suçlardan hükümlü olanlara haksızlık" eleştirilerinin haklı bulunduğu ancak şu aşamada genel af düşünülmediği ifade edildi.

İNFAZ KANUNU'NDA YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Haberde ayrıca AKP ve MHP'nin uzun süredir infaz sisteminin sadeleştirilmesi ve benzer suçlara farklı infaz rejimlerinin uygulanmasından kaynaklanan eşitsizliklerin giderilmesi üzerinde çalıştığı belirtildi.

AKP kaynaklarının, infaz sisteminin daha sade, daha adil ve daha eşitlikçi hale getirilmesini hedeflediği, ancak PKK'ya yönelik düzenlemeler dışında diğer suç tiplerini kapsayan toplu tahliye veya genel infaz indiriminin gündemde olmadığı aktarıldı. Buna karşın, ilk kez suç işleyen kişilerin denetimli serbestlik ve koşullu salıverme hükümleri kapsamında daha erken tahliye edilebilmesine yönelik değerlendirmelerin sürdüğü ifade edildi.