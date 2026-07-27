Süreç yasasının ne zaman devreye gireceğini Abdulkadir Selvi duyurdu: Önce bu hafta Meclis'e gelecek

İmralı sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken, terör örgütü PKK'nın fesih açıklaması ile temsili silah bırakmasının ardından fiilen silah bırakması ve tasfiyesine yönelik yasal düzenlemenin bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Genel af yok. Şahsa özel düzenleme yok. Şu anki pakette sadece PKK mensuplarına ilişkin düzenleme var" diyerek 15 maddeden oluşacağını açıkladığı çerçeve yasayla ilgili kulis bilgilerini Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi paylaştı.

ÖNCE BU HAFTA MECLİS'E GELECEK

Selvi'nin aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Meclis kapanmadan bu yasa çıksın" talimatının ardından çalışmalar hızlandırıldı.

Yasa teklifinin önce 3 Ağustos Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklifin yalnızca AKP'nin değil, MHP ve DEM Parti başta olmak üzere Meclis komisyonunda yer alan partilerin ortak imzasıyla verilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

15 maddeden oluşacağı belirtilen düzenlemenin geçici ve müstakil bir yasa niteliği taşıyacağı kaydedildi. Düzenlemede genel af ya da Abdullah Öcalan ve örgütün üst düzey yöneticilerine yönelik kişiye özel af bulunmayacağı, sadece belirli bir geçiş dönemini kapsayacağı belirtildi.

Selvi'nin aktardığına göre düzenlemenin altı ay süreyle sınırlı olması ve silah bırakan örgüt mensuplarının Türkiye'ye giriş sürecini düzenlemesi planlanıyor. Ayrıca yasa kapsamında polis ve askerleri şehit edenlerin yer almayacağı ifade edildi.

SÜREÇ YASASININ NE ZAMAN DEVREYE GİRECEĞİNİ ABDULKADİR SELVİ DUYURDU

Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi için yalnızca Meclis'ten geçmesi yeterli olmayacak. Selvi'nin aktardığına göre, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da dile getirdiği şekilde, örgütün silah bıraktığının ve feshedildiğinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından tespit ve teyit edilmesi gerekecek.

Bu kapsamda, yasanın MİT'in hazırlayacağı tespit raporunun ardından devreye girmesi öngörülüyor. Ayrıca silah bırakma sürecini izlemek amacıyla bir "Gözetleme ve Denetleme Mekanizması" kurulacağı, güvenlik birimlerinin belirli aralıklarla Meclis'i bilgilendireceği ifade edildi.