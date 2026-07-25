Bakan Gürlek'ten "genel af" açıklaması: Sadece PKK mensuplarına ilişkin düzenleme var

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Temmuz'da TRT Haber'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmralı süreci kapsamında hazırlanan yasal düzenlemelere değinen Gürlek, 15 maddelik taslağın gelecek hafta TBMM Adalet Komisyonu'nda ele alınmasının, ardından da Genel Kurul gündemine gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Söz konusu düzenleme hazırlıklarının Meclis tarafından yürütüldüğünü belirten Gürlek, Adalet Bakanlığı'nın yalnızca teknik destek ve öneri sunduğunu söyledi.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye süreci güzel bir aşamaya geldi bildiğim kadarıyla. Sayın Meclis Başkanımız Numan Bey de bir açıklama yaptı. Önümüzdeki hafta önce Adalet Komisyonu’na gelecek daha sonra da Meclis’te Genel Kurula gelme aşamasına geldi. Bildiğim kadarıyla bir 15 maddelik bir metin var. O süreci Meclis takip ediyor, biz dahil değiliz. Sadece biz teknik olarak, Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapılması aşamasında öneri sunabiliyoruz istedikleri şekilde. Ama bir an önce bu sürecin tamamlanması lazım."

GENEL AF OLACAK MI?

Programda "genel af" tartışmaları da gündeme geldi. Gürlek, kamuoyunda dile getirilen iddialara ilişkin, mevcut düzenlemenin genel af niteliği taşımadığını ve yalnızca terör örgütü PKK mensuplarına yönelik hükümler içerdiğini belirtti.

Gürlek, bu konudaki değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Bu konu bu ayrı bir paket olarak geldi. Özellikle sadece işte PKK silahlı terör örgütüne ilişkin bir paket olarak geldi. Burada genel af düzenlemesi yok. Şahsa özel gibi bir düzenleme yok. Bunlar Meclis’in takdiri. Yani genel affa ilişkin şu an bir düzenleme, bir çalışma yok. Ama Meclis biliyorsunuz ne zaman kanun düzenlenirse gündeme gelebilir. Ama şu anki bu pakette sadece PKK mensuplarına ilişkin bir düzenleme var."