AKP'liler süreç yasası nedeniyle korku içindeymiş! "Bu iş kucağımızda patlar mı..."

DEM Parti düzenlemeyi dar kapsamlı bulurken, AKP'de tahliye edilecek PKK'lıların kamuoyu önündeki görüntülerinin siyasi tepki yaratmasından endişe ediliyor.

PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci kapsamında hazırlanacak ilk yasal düzenleme öncesinde hem AKP hem de DEM Parti cephesinde rahatsızlık yaşandığı öne sürüldü.

Nefes yazarı Nuray Babacan, DEM Parti'nin düzenlemeyi “aşırı sınırlandırılmış” bulduğunu yazdı. AKP'de ise yasadan yararlanacak PKK'lıların tahliye sonrasında yapabileceği açıklama ve gösterilerin parti tabanında tepki yaratmasından çekiniliyor.

"ÖCALAN İSTEDİ, PKK'LILARI BIRAKTINIZ" SÖZLERİNİ DUYMAKTAN KORKUYORLARMIŞ

Nuray Babacan, "Partide, “‘Öcalan istedi, siz PKK’lıları bıraktınız’ gibi bir kampanya bizi çok zora sokar. Siyasi açıdan çok yükü olacak. Doğru yönetmemiz gerekir. FETÖ travması yüzünden bu iş kucağımızda patlar mı korkusu yaşayan çok arkadaşlarımız var” yorumları yapılıyor" yazdı.

DÖRT İLA ALTI BİN PKK'LI YARARLANABİLİR

Babacan'ın aktardığına iddiaya göre düzenleme, adam öldürme gibi ağır suçlara karışanlar dışında cezaevinde bulunan veya örgütün dağ kadrosunda yer alan PKK'lıları kapsayacak.

İlk aşamada yasadan yararlanabilecek kişi sayısının 4 bin ile 6 bin arasında olabileceği belirtiliyor. Düzenlemenin yalnızca kendisini feshettiğini açıklayan PKK mensupları için uygulanması planlanıyor.

KISMİ AF BEKLENTİSİ VARMIŞ

İmralı Süreci boyunca şartlı tahliye ve denetimli serbestlik seçeneklerinin gündeme gelmesi, diğer hükümlüler arasında da kısmi af beklentisi yarattı.

AKP'de, yalnızca PKK mensuplarına yönelik bir düzenlemenin “Terör suçlarından hükümlüler çıktı, diğer mahkûmlar cezaevinde kaldı” eleştirisine yol açmasından çekiniliyor.

Bu nedenle ilerleyen aşamada düzenlemenin kapsamının genişletilmesi ihtimali de tartışılıyor.

İlk yasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine taşınabileceği belirtiliyor. Olası bir iptal kararının ardından ekim ayında gündeme gelmesi beklenen ikinci düzenlemenin daha geniş bir grubu kapsayabileceği öne sürülüyor.

Ancak bu aşamaya geçilmesinde PKK'nın yaz aylarında atacağı adımlar ile süreci takip edecek izleme komitesinin değerlendirmesinin belirleyici olacağı ifade ediliyor.

"KANDİL'İ NEDEN GÖSTERMİYORLAR?" ELEŞTİRİSİ

Süreçte iktidarın fazla temkinli davrandığını savunan siyasetçiler de bulunuyor.

Bu isimler, gazetecilerin Kandil'e götürülerek örgütün kamplarının ne ölçüde boşaltıldığının ve kullanılamaz hâle geldiğinin gösterilebileceğini belirtiyor:

“Samimi olsalar, Kandil’e gazeteci gönderip, aslında ne kadar boşaltıldığını ve işlevsiz olduğunu gösteren çekim yapabilirler”

Rakka’da terör örgütü tarafından yapılmış, kilometrelerce süren tünellerin durumunun görüntülenmesi gibi önerilerin de olduğu aktarıldı

AKP'LİLERİ HAŞLADILA

Bazı Kürt siyasetçiler ise AKP'deki çekincelerin süreci yavaşlattığını savunuyor. Bu kesime göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ısrarı olmasaydı süreç bugünkü aşamaya ulaşamayacaktı:

“İktidarın gelinen bu noktaya rağmen tereddütleri var. Birkaç kariyeristin kaprisi uğruna böylesine bir önemli bir proje kurban edilmemeli. Bahçeli’nin ısrarı olmasa bugüne bile gelmezdi. ‘Bunun faturası bize çıkar ve reis bizi sorumlu tutar’ diye geride duruyorlar. Sonuçta her şeye yarar ve fayda üzerinden bakıyorlar. Ülkenin 40 yıllık sorununu çözmek açısından bakmaları lazım…”

İktidar içindeki bazı isimlerin, sürecin siyasi faturasının kendilerine çıkarılmasından ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sorumlu tutulmaktan çekindiği öne sürülüyor.