Müsavat Dervişoğlu gazi ve şehit yakınları için iyileştirme çalışması başlatıldığını açıkladı

Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele operasyonunda gazi olan erler maaş ve sosyal haklar başta olmak üzere, rütbeli personelle aralarındaki özlük farkının giderilmesini istiyor. Taleplerine dikkat çekmek isteyen gaziler ve şehit yakınları uzun süredir Ankara Güvenpark'ta başlattıkları eylemlerini sürdürüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Güvenpark'ta gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Talepleri dinleyen ve desteğini açıklayan Dervişoğlu, umut olacak haberi verdi.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARI İÇİN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI

Güvenpark'ta gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya gelen Dervişoğlu, ziyaretinin sembolik olmadığını belirterek, daha önce verdiği sözü yerine getirmek için yeniden geldiklerini söyledi.

İYİ Parti milletvekilleri ve Ankara İl Teşkilatı'nın eylem sürecinde gazi ve şehit yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürüttüğünü ifade eden Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de taleplerin her gün gündeme taşındığını dile getirdi.

Dervişoğlu, "Bugün dikkatinizi çektiğiniz topluma biz de katkı sağladık. Bir iyileştirme yapılacağına dair çalışmaların da başlatıldığını öğrendik." dedi.

SÜREÇ YASASINI HATIRLATTI

Yapılması planlanan düzenlemeye ilişkin uyarıda bulunan Dervişoğlu, Meclis'te görüşülen İmralı süreci yasa düzenlemesini hatırlatarak, gazi ve şehit yakınlarına yönelik iyileştirmenin aynı paket içerisinde yer almasının doğru olmayacağını savundu.

Dervişoğlu, "Bir düzenleme yapacaklar ama biliyorsunuz Meclis'te başka bir düzenleme daha var. Sizlerin konusu son derece hassas. O düzenlemeyle eş zamanlı ve aynı paketin içinde böyle bir adım atmaya kalkışırlarsa, bu uzun vadede mahsurları olan bazı sonuçları beraberinde getirir." ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR YANINIZDAYIM"

Gazi ve şehit yakınlarının hak mücadelesini desteklemeye devam edeceklerini belirten Dervişoğlu, "Sizden biri olarak sizin hakkınızı, hukukunuzu ve geleceğinizi savunmak adına yapılması gereken ne varsa geri bırakılmadan yapılacağından emin olmanızı istiyorum. Hem onurumuzu koruyacağız hem de mücadelemizi taviz vermeden sürdüreceğiz. İlk gün söyledim, bugün de söylüyorum; sonuna kadar yanınızdayım." diye konuştu.

"BU MEMLEKETİN GERÇEK SAHİPLERİ SİZSİNİZ"

Gazilerin verdikleri mücadelenin hiçbir maddi karşılığının olmadığını söyleyen Dervişoğlu, Türkiye'de insanların güven içinde yaşayabilmesini gazi ve şehitlerin fedakârlıklarına borçlu olduklarını ifade etti.

Dervişoğlu, "Siz bu memleketin gerçek sahibisiniz. Kiminiz uzuvlarınızı kaybettiniz, kiminiz mesleğinizi kaybettiniz ama biz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden buraya yürüyerek gelebiliyorsak bunu sizin sayenizde yapıyoruz." dedi.

AÇLIK GREVİ AÇIKLAMASINA YANIT VERDİ

Ziyaretin ardından gazetecilerin, talepler karşılanmadığı takdirde gazi ve şehit yakınlarının aileleriyle birlikte açlık grevine başlayacaklarına yönelik açıklamasını hatırlatması üzerine Dervişoğlu, hak arayışının sahiplerinin kendileri olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, "Bu konuyla ilgili söylenmesi gerekeni kendileri söylemişler. Benim üzerime bir cümle kurmama gerek yok. Bir hak arayışı var, o hak arayışının icaplarının yerine getirilmesini istiyorum. Arayış kendilerinin, emek kendilerinin, hak kendilerinin." ifadelerini kullandı.