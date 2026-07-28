Er şehit aileleri ve gazilerin hak önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

CHP'nin, er statüsünde görev yaparken şehit olan askerlerin aileleri ile erbaş ve er statüsündeki gazilerin yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Şehit yakınları ve gazilerin eylemleri sürmeye devam ederken CHP'nin önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Er şehit aileleri ve gaziler, rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakları talebiyle Ankara Güvenpark'ta 13 Temmuz tarihinde oturma eylemi başlatmıştı. Eyleme Özgür Özel, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi de destek ziyaretinde bulunmuştu.

Özel, Ankara Güvenpark'ta oturma eylemi yapan er şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek Meclis'e bu konuda çağrıda bulunmuş, "Teklifi getirin, biz söz hakkı bile kullanmayacağız... İki elimizle oy vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'NİN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ TBMM'DE GÖRÜŞÜLDÜ

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul gündemine geçilmeden önce, CHP'nin er statüsünde görev yaparken şehit olan askerlerin aileleri ile erbaş ve er statüsündeki gazilerin yaşadığı ekonomik, sosyal, hukuki ve sağlık sorunlarının araştırılması, mevcut eşitsizliklerin giderilmesi ve alınması gereken yasal ve idari önlemlerin belirlenmesi amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi görüşüldü.

CHP'Lİ SARI: ŞEHİT VE GAZİLER ARASINDA HAK FARKLILIKLARI VAR

Önerge üzerine CHP Grubu adına söz alan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, şehit ve gaziler arasında hak farklılıkları bulunduğunu söyledi. Sarı, iktidarın kanun yapım süreçlerinde çoğunluğuna dayanarak hareket ettiğini öne sürerek şehit yakınları ve gazilerin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Sarı, konuşmasında iktidarın kanun çalışmalarına yönelik eleştirilerde bulunarak, "Biz alıştık. AKP'nin çıkardığı kanun çalışmalarında 'Yaptım oldu, işinize gelirse çoğunluğumuz var, biz ne istersek o olur' anlayışıyla yürüttüğünüz çalışmalara da alışkınız" ifadelerini kullandı.

Sarı, şehit ve gazi yakınlarının taleplerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "Bugün sizlerden beklenenleri dikkate almazsanız ne yazık ki 10 bine yakın ailenin umudunu yine yok sayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİT VE GAZİLER ARASINDA BU AYRIMI HANGİ ÜLKE YAPIYOR?"

Şehit ve gaziler arasında farklı hak uygulamaları bulunduğunu ifade eden Sarı, aynı eğitim seviyesine sahip iki kişinin farklı statülerde görev yapması halinde haklarının değişmesinin adil olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar Allah göstermesin, Allah muhafaza, şehit olduklarında er olarak görev yapanla bugün asteğmen olarak görev yapan arasında ciddi hak mahrumiyetleri var. Bu vicdani değil, bu adil değil. Allah aşkına, şehit ve gaziler arasında bu ayrımı hangi ülke yapıyor, dünyanın neresinde var?"

"AYNI ÜNİFORMAYI GİYENLER AYNI HİZMETTEN MAHRUM BIRAKILIYOR"

Şehit ve gazilerin haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyleyen Sarı, aynı bayrak altında görev yapan ve aynı üniformayı taşıyan kişilerin bazı haklardan farklı şekilde yararlandığını söyledi.

Sarı, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ağzınıza şehit ve gaziyi aldınız mı anlata anlata bitiremiyorsunuz ama onların hakkını vermeye geldiğinde ne yazık ki o haksızlığın, hukuksuzluğun mimarısınız. Aynı bayrak altında mücadele eden, aynı acıyı yaşayan, aynı üniformayı giyen ama tazminat hakkında, sağlık hizmetlerinde, ortezde, protezde aynı hizmetten mahrum bırakılan bir kadronun, bir mağdurun, bir ailelerin, bir mağdur gazilerin sesi için buradayım zaten, bu kürsüye geldim. Sizlerden ricam, bu ayrışmayı ortadan kaldırmamız lazım.

Gazi ve şehitlerimiz arasında yürütülen bu ayrışma ne yazık ki kırgınlıklara vesile oluyor. Terör mücadelesinde olanlar ayrı, Kıbrıs'ta şehit olanlar, gazilerimiz ayrı, bugün 15 Temmuzda şehit olanlarımız ayrı ama siz, size yakın hissettikleriniz için yine ayrı bir ayrıcalıklı tavır sergiliyorsunuz. Ayak protezinin arızalandığını, silikonlarının parçalandığını ama ne yazık ki ona tanınan haklardan dolayı onu yenileyemediği için hüznünü paylaşan gaziyle oturdum, konuştum. 'Benim çocuğumu, evladımı diğerlerinden ayırıyor' diyen şehit yakınıyla konuştum. Niye bu ayrımı yaptığınızı merak ediyorum, soruyorum. Çözmek için fırsatımız var, bugün Komisyona gelen bir teklif var, bu teklifi hep birlikte mevzuatını düzenleyerek aşabilir ve çözebiliriz."

SARI, GÜVENPARK'TAKİ EYLEME DİKKAT ÇEKTİ

Serkan Sarı, bazı gazilerin protez ve sağlık hizmetleri konusunda sorun yaşadığını belirterek, Güvenpark'ta eylem yapan şehit aileleri ve gazilere dikkat çekti.

Sarı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün protezleri için hastaneye giden 'Protez hakkı dolmadı' diye reddedilen, bugün gitmek istediği hastaneye 'Senin statün yeterli değil' diye kabul edilmeyen gazilerimiz var. Konunun muhatapları da arkamızda, bizleri dinlemekte, meydanda on beş günden beri çoluklarını, çocuklarını bırakmışlar, soğuk, sıcak, yağmur demeksizin bu haklarını talep etmek için Güvenpark'ta direniyorlar. Buyurun, hep beraber gidelim, gitmeye tenezzül etmiyorsanız, buyurun, onları davet edelim Meclis çatısı altında onları dinleyelim ama bu vicdansızlığa bir son verelim.

Bugün geldiğimiz noktada erbaş olarak bu görevi yapan askerlerimizin yaşamış olduğu haksızlığın çözülmesini bu Meclisimizden ve AKP Grubundan talep ediyorum, bu önergenin kabul edilmesini bütün siyasi parti temsilcilerinden talep ediyorum. Hep birlikte buraya 'Evet' oyunu vereceğinize inancımla yaşanılan sorunları hep birlikte aşabiliriz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse o milletin talebini de burada çözebiliriz."

AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Milletvekillerinin konuşmalarının ardından yapılan oylamada Meclis araştırma önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. (ANKA)