Dervişoğlu TBMM'ye gelecek süreç yasasına çok sert tepki gösterdi! 18 soru sordu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iktidarın İmralı süreci kapsamında hazırladığı belirtilen çerçeve yasa düzenlemesine sert eleştiriler yöneltti. Sürecin şeffaf yürütülmediğini savunan Dervişoğlu, yasa teklifinin içeriğinin milletvekilleri ve siyasi parti liderleriyle paylaşılmadığını ifade etti.

"Türk milletine neyin teklif edileceğini bilen yok. Ama terör örgütünün yöneticileri çıkıyor, İmralı'nın taslaktan haberdar olduğunu, taslağı değerlendirdiğini anlatıyor. İktidar ise susuyor" diyen Dervişoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görmediği metne İmralı canisi bakıyor. Bu kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi mi yapacaktır? Yoksa Meclis, İmralı ile Kandil arasında kurulmuş siyasi takvimi kanunlaştırmak için mi kullanılacaktır?" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, "Meclis'ten saklanan bir kanun teklifinin İmralı'daki bir terör hükümlüsünün olur ve onayına sunulması hangi devlet aklının ürünüdür? Devlet bu kadar aklını yitirmiş olamaz" sözleriyle sürece tepki gösterdi.

18 SORU YÖNELTTİ

Konuşmasında süreçle ilgili 18 soru yönelten Dervişoğlu, şu soruları sıraladı:

Kaç kişi silah bırakmıştır? Kaç silah Türk devletine teslim edilmiştir? Teslim edilen silahlar nerede ve kimin denetimindedir? Bu silahların balistik incelemeleri yapılmış mıdır? Adli emanet altına alınmış mıdır? Örgütün bütün unsurlarıyla sona erdiğini hangi devlet kurumu doğrulamıştır? Dağdaki kadrolar ne olmuştur? Suriye'deki silahlı yapı ne olmuştur? İran'daki PJAK ne olmuştur? Avrupa'daki finans ve propaganda ağı ne olmuştur? Örgütün emir-komuta düzeni ortadan kalkmış mıdır? Yoksa yalnızca adı, yöntemi ve faaliyet alanı mı değiştirilmektedir? Çıkaracağınız kanunun yürürlüğünü hangi somut şarta bağlayacaksınız? Örgüt vaatlerini yerine getirmezse kanun uygulanmaya devam edecek midir? Örgüt yeniden silaha yönelirse sağlanan imkânlar geri alınacak mıdır? Yoksa Türk devletinin kanununu Kandil'in ve İmralı'nın keyfine ve iyi niyetine mi bırakacaksınız? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Terör örgütüne, "Türk devletini kanun çıkarmaya mecbur bıraktık", "Silahımız sayesinde taleplerimizi kabul ettirdik, devlet bizim şartlarımıza geldi" mi dedirteceksiniz?

"BUNUN ADI TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEĞİLDİR"

İYİ Parti lideri, sürecin terör örgütüne siyasi kazanç sağlayacağını savunarak, "Bunun adı 'Terörsüz Türkiye' değildir. Bunun adı silaha ve teröre siyasi getiri sağlamaktır; terörü, cinayeti ve ihaneti ödüllendirmektir" dedi.

Sürecin sonunda terör örgütünün siyasi alana taşınmak istendiğini vurgulayan Dervişoğlu, "Mesele başından beri yalnızca silah bırakmak değildir. Mesele, Öcalan'a siyasi bir rol ve iktidarınıza yeni bir ortaklık alanı açmaktır" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİNİN KANUNUNU İMRALI YAZAMAZ"

İktidara ve sürece destek veren partilere çağrıda bulunan Dervişoğlu, "Türk milletinin kanununu İmralı yazamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kandil'in şartlarını tasdik eden noter makamına dönüştürülemez. Biz buna razı olmayacağız" dedi.

Dervişoğlu, "Bugün çerçeve diye kabul ettiğiniz şey, yarın kök, ertesi gün gövde, sonra da Cumhuriyet'in kesilen dalları olacaktır" ifadelerini kullanarak, sürece ilişkin itirazlarını sürdüreceklerini söyledi.