Çerçeve yasa teklifi Meclis'e geliyor: Yararlanacaklar ve denetimli serbestlikler belirginleşiyor

AKP Grubu, "çerçeve yasa" teklifine son şeklini vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre teklif, bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Son değerlendirmelerin ardından taslağın diğer siyasi partilerle paylaşılması ve Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

Teklifin önümüzdeki hafta önce Adalet Komisyonu'nda, ardından da Genel Kurul'da görüşülerek yasalaştırılması hedefleniyor.

ERDOĞAN'A SUNULACAK

AKP'nin MYK toplantısında süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve ilgili kurmaylar tarafından bilgi verildi.

Teklife son şeklin verilmesinin ardından Erdoğan'ın yarın ya da perşembe günü yeniden bilgilendirilmesi bekleniyor.

MECLİS'TE HIZLANDIRILMIŞ TAKVİM

Planlamaya göre teklif cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Bu gerçekleşmez ve teklif pazartesi gününe kalırsa, diğer partilerle uzlaşılması halinde Adalet Komisyonu'nda hızla ele alınacak.

Komisyon sürecinin tamamlanmasının ardından, iki günlük bekleme süresi uygulanmadan teklifin Genel Kurul gündemine alınması ve önümüzdeki hafta içinde yasalaştırılması hedefleniyor. Teklifin önümüzdeki hafta yasalaşamaması halinde TBMM'nin çalışmalarını 14 Ağustos'a kadar sürdürmesi öngörülüyor.

10 İLA 15 MADDE ARASINDA OLMASI BEKLENİYOR

Teklifin kaç maddeden oluşacağı henüz netleşmedi. Kulislerde 10 ila 15 madde arasında değişen bilgiler konuşulurken, yetkililer teknik çalışmalar sürdüğü için madde sayısının kesinleşmediğini belirtiyor.

SADECE PKK/KCK'YI KAPSAYACAK BAŞKA ÖRGÜTLERİ KAPSAMAYACAK

Teklifin gerekçesinde ve amacında, düzenlemenin yalnızca PKK/KCK yapılanmasına yönelik olduğu açık şekilde belirtilecek. Yetkililer, düzenlemenin başka örgütleri kapsamayacağını vurguluyor.

DENETİMLİ SERBESTLİK VE BAŞVURU SÜRECİ

Teklifte "suç işleyen" ve "suç işlemeyen örgüt üyesi" ayrımının yapılması planlanıyor.

Denetimli serbestlik süresinin üç yıl olması değerlendiriliyor. Ancak bu sürenin doğrudan uygulanmayabileceği, ara denetim mekanizmalarının devreye gireceği belirtiliyor.

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından kapsam dahilindekilere 6 ay ila 1 yıl arasında başvuru süresi tanınması öngörülüyor.

Başvuruların ardından cezaevindeki hükümlüler için infaz hakimlikleri, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki kişiler için ise ilgili mahkemeler karar verecek.

ŞEHİTLERE NEDEN OLAN İSİMLER KAPSAM DIŞINDA

Yetkililer, asker ve polis şehit edilmesinden sorumlu örgüt üyeleri ile örgütün yönetici kadrosunun teklif kapsamına alınmayacağını ifade etti. Örgütün üst yönetimi için ayrıca özel bir hukuki tanım yapılması planlanıyor.

İKİ AYRI İZLEME MEKANİZMASI KURULACAK

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından süreci takip edecek iki ayrı yapı oluşturulacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında güvenlik bürokrasisinin yer aldığı bir kurul, silah bırakma ve örgütün fesih sürecini denetleyip raporlayacak.

TBMM bünyesinde ise siyasi partilerin temsilcilerinden oluşacak bir izleme grubu kurulacak. Bu grubun, yürütmedeki kurul ile koordineli çalışması öngörülüyor.

KANUNDAN YARARLANANLAR İZLENECEK

Düzenlemeden yararlanan kişilerin daha sonra yeniden terör faaliyetlerine katılıp katılmadıkları takip edilecek. Denetimli serbestlik veya erteleme hükümlerinden yararlananların yeniden suç işlemesi halinde mevcut terörle mücadele kanunu uygulanacak.

TEKLİF ORTAK SUNULABİLİR

Yetkililer, teklifin diğer siyasi partilerin de imzasıyla ortak olarak sunulmasını arzu ettiklerini belirtti. Uzlaşma sağlanması halinde her partinin kendi değerlendirmesini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

(ANKA)