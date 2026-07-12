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Halk TV Türkiye Sünnet düğünü dönüşü kabus! 9 gün sonra acı haber geldi

Sünnet düğünü dönüşü kabus! 9 gün sonra acı haber geldi

Sünnet düğünü dönüşü yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan 64 yaşındaki Aziz Vurak'tan 9 gün sonra acı haber geldi. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Sünnet düğünü dönüşü kabus! 9 gün sonra acı haber geldi

Hatay'da yakınlarının sünnet düğününden dönerken kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan 64 yaşındaki Aziz Vurak, hastanede verdiği yaşam mücadelesini 8 gün sonra kaybetti.

Kaza, 4 Temmuz'da Reyhanlı-Kırıkhan kara yolu üzerindeki Muratpaşa mevkisinde gerçekleşti.

Kütahya'dan yakınlarının sünnet düğününden dönen Aziz Vurak, evine yaklaşık 10 kilometre kala kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3'ü çocuk toplam 7 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

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İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların akraba olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sünnet düğünü dönüşü kabus! 9 gün sonra acı haber geldi - Resim : 3

9 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan sürücü Aziz Vurak, tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Vurak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazada yaralanan diğer 6 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Sünnet düğünü dönüşü kabus! 9 gün sonra acı haber geldi - Resim : 4

Sünnet düğünü dönüşü kabus! 9 gün sonra acı haber geldi - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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