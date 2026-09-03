Suçüştü yakalanınca 'epilepsi' karakolda 'hayırsever' tiyatrosu... 100 suç kayıtlı ikili tutuklandı

Olay, 31 Ağustos günü saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi. 24 yaşındaki Gökçe U. ile 26 yaşındaki Yeter U., gözlerine kestirdikleri Fatma Kılavuz’a ait evin kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştı. Kilidin zorlandığını fark eden ev sahibi Kılavuz kapıya yönelince, iki şüpheli panikle kaçmaya başladı. Ev sahibinin ve durumu fark eden mahalle sakinlerinin peşlerine düşmesiyle sokak arasında kısa süreli bir kovalamaca yaşandı.

KÖŞEYE SIKIŞINCA GELEN 'NÖBET' VE KAMERAYA YANSIYAN OYUN

Kaçamayacaklarını anlayan şüphelilerden Yeter U., köşeye sıkışınca bir anda kendini yere atarak çırpınmaya başladı. Yanındaki arkadaşı Gökçe U. ise çevredekileri uzaklaştırmak ve zaman kazanmak için "Arkadaşım epilepsi hastası, nöbet geçiriyor! Çabuk ambulans çağırın!" diyerek ortalığı ayağa kaldırdı.

Ancak sergilenen bu tehlikeli oyun, mağdur ev sahibini ikna etmeye yetmedi. Karşısındakilerin profesyonelce rol yaptığını anlayan Fatma Kılavuz, soğukkanlılığını koruyarak o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

ÜZERLERİNDEN MAYMUNCUK, SİCİLLERİNDEN 100 AYRI SUÇ ÇIKTI

İhbar üzerine polis ekiplerinin sokağa girmesiyle birlikte, yerdeki Yeter U.’nun "nöbeti" aniden sona erdi ve şüpheli hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı. Polis ekiplerinin yaptığı üst aramasında, kapı kilitlerini açmakta kullanılan "maymuncuk" ele geçirildi.

Yapılan kimlik ve güvenlik sorgusunda ise güvenlik zafiyetinin boyutunu gözler önüne seren bir tablo ortaya çıktı: Rol icabı kendini yerden yere atan Yeter U.’nun tam 80, yanındaki arkadaşı Gökçe U.’nun ise 20 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.

Daha 3 ay önce evine giren hırsızlar tarafından yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalınan mağdur Fatma Kılavuz, yaşanan organize cüretkarlık karşısında şüphelilerden şikayetçi oldu.

"YARDIM TOPLUYORDUK" DEDİLER

Emniyete götürülen ve toplamda 100 suç dosyası bulunan iki şüphelinin sorgudaki savunması ise pes dedirtti. Suçlamaları reddeden Yeter U. ve Gökçe U., hırsızlık amacıyla değil, "ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım toplamak için" sokakta olduklarını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)