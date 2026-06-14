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Halk TV Türkiye Su güğümünden zehir çıktı... Konya'daki akılalmaz zulaya narkotik baskını

Su güğümünden zehir çıktı... Konya'daki akılalmaz zulaya narkotik baskını

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, banyodaki su güğümüne gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi; olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Su güğümünden zehir çıktı... Konya'daki akılalmaz zulaya narkotik baskını

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, banyodaki su güğümünün içine gizlenmiş halde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Antalya’dan Seydişehir ilçesine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, ilçeye bağlı Stad Mahallesi'nde ikamet eden Çiğdem Şendoğan'ın adresine operasyon düzenledi.

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ÇOK SAYIDA GİZLENMİŞ SENTETİK ECZA HAP VE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan detaylı aramalarda, banyoda bulunan bir su güğümünün içerisine gizlenmiş vaziyette çok sayıda sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu.

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Operasyon kapsamında gözaltına alınan Çiğdem Şendoğan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Şendoğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Konya Uyuşturucu
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