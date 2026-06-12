Valiz ile İspanya'dan İstanbul'a 20 milyonluk uyuşturucu ! İspanyol kaçakçı havalimanında yakalandı

İstanbul Havalimanı, uyuşturucu kuryelerine geçit vermeyen başarılı bir operasyona daha sahne oldu. Yurt dışından İstanbul’a gelen İspanya pasaportlu bir yolcu, Gümrük Muhafaza ekiplerinin radarına takılmaktan kurtulamadı.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, şüpheliyi daha uçaktan indiği an takibe aldı. Bagaj bandında valizini bekleyen yolcu, adeta adım adım izlendi. Ekiplerin dikkatli takibiyle yakalanan şüpheli, detaylı arama için hemen gümrük birimine götürüldü.

X-RAY CİHAZI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Şüphelinin valizi X-Ray cihazından geçirildiğinde acı gerçek ortaya çıktı. Bagajdaki poşetlerin içerisine gizlenmiş tam 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 20 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi.

Valizindeki zehirle suçüstü yakalanarak gözaltına alınan İspanyol kurye, gümrükteki ifade işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi. (DHA)