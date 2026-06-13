TIR'da 13 kilo uyuşturucu yakalatan 1 kişi tutuklandı
Batman'da polis ekiplerince durdurulan bir tırda yapılan aramada 11 kilogram skunk ve 2 kilo 20 gram kokain ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
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Batman Valiliği, 13 kilo uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir TIR'ın yakalandığını ve gözaltına alınan iki kişiden birinin tutuklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent girişinde şüpheli bir tırı durdurdu.
Araçta gerçekleştirilen aramada toplam 11 kilogram skunk ile 2 kilo 20 gram kokain bulundu. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi