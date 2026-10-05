Sosyal medyada hedef gösterilmişti: Ahmet Saymadi tutuklandı

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Parti Meclisi (PM) üyesi Ahmet Saymadi, sosyal medyada hedef gösterilmesinin ardından Cumartesi gece saatlerinde sahibi olduğu Kadim Meyhane’de Narkotik Şube polisleri tarafından yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.

TİP Milletvekili Ahmet Şık son dönemde fon skandalıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle iktidara yakın bir takım isimlerin hedefi olmuştu.

Sosyal medyada Ahmed Saymadi'nin Ahmet Şık'la ortak olduğu vurgulanmıştı.

TUTUKLAMA KARARI

Saymadi ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Saymadi'nin tutuklanmasına karar verdi.

SAYMADİ'DEN AÇIKLAMA

Ahmed Saymadi tutuklama kararının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Saymadi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fon vurgununa istinaden TİP milletvekili Ahmet Şık’ın Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında attığı tweetlerden sonra, “Ankara Kuşu” adlı hesap Ahmet Şık ile olan yakınlığımıza istinaden hem beni hem de işletmecisi olduğum Kadim Meyhane’yi hedef göstermişti. Bunun üzerine, hakkımda iş yerimde uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığıma dair ihbarda bulunulmuş.

Savcılık da bu ihbarı dikkate alarak 03 Ekim Cumartesi günü saat 23:00’te iş yerimin aranması talimatı vermiş. İş yerimdeki aramada herhangi bir şey bulunamadı, personelimizde ve hatta müşterilerimizde bile herhangi bir soruna rastlanmadı. Buna rağmen gözaltına alındım; kan, idrar ve saç örneği verdim. Bunlar da temiz çıkacaktır. Bugün ise hiç ilgim olmayan bir meseleyle (TCK m. 190) ilgili tutuklandım. Bizim uyuşturucuya karşı tavrımız nettir. Uyuşturucu çeteleri ile mücadele ederken hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik’i saygıyla anıyor, uyuşturucu ile mücadele eden tüm devrimcileri selamlıyorum. Takdir halkımızındır. Özgür günlerde görüşmek üzere"