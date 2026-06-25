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Halk TV Türkiye Sosyal medyada 'büyü' tuzağı! Şehit eşini de dolandıran 'Sofi Serkan' yakalandı

Sosyal medyada 'büyü' tuzağı! Şehit eşini de dolandıran 'Sofi Serkan' yakalandı

Kendisini “Sofi Serkan” olarak tanıtıp sosyal medyada büyü ve büyü bozma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı. Şüphelinin, aralarında şehit polis memurunun eşinin de bulunduğu 50 kişiyi mağdur ettiği öğrenildi.

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Sosyal medyada 'büyü' tuzağı! Şehit eşini de dolandıran 'Sofi Serkan' yakalandı

Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ve aralarında şehit polis memurunun eşinin de bulunduğu 50 kişiyi mağdur eden “Sofi Serkan” lakaplı şüpheli yakalandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kendisini sosyal medyada “Sofi Serkan” ve “Ahmet Hoca” olarak tanıtan şüpheli S.C.İ.’nin yakalanması için operasyon yapıldı.

Şüphelinin sosyal medyada büyü yapma ve büyü bozma içerikleri paylaştığı, kişilerin dini inançlarını suistimal ederek kurban, adak ve çeşitli malzeme ücretleri adı altında kazanç elde ettiği tespit edildi.

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ŞEHİT EŞİNİ DE DOLANDIRDI

Şüphelinin, 2017’de Bursa’da gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memurunun eşi de dahil olmak üzere 50 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı belirlendi.

Gözaltına alınan S.C.İ.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dolandırıcılık Ankara
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