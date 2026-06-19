Telefonunuza bu mesaj geldiyse dikkat! 1 milyar liralık vurgun yaptılar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, yürütülen siber dolandırıcılık operasyonu kapsamında kurumsal firmaların adını kullanarak vatandaşları dolandıran organize suç şebekesi, jandarmanın takibi sonucu çökertildi.

PTT VE HGS SİTELERİNİ KOPYALADILAR

Yürütülen soruşturmaya göre şüpheliler, PTT ve HGS'nin kurumsal internet sitelerinin kopyalayarak sahtelerini oluşturdu. Daha sonra vatandaşların cep telefonlarına "HGS borcunuz bulunmaktadır" ve "PTT - Teslim alınmayan kargonuz var" içerikli oltalama mesajları göndererek sahte sitelere yönlendirdi ve banka bilgilerini ele geçirdi. İlk belirlemelere göre bu yöntemle 47 kişinin mağdur edildiği tespit edilirken, 2 Ekim 2025'te düzenlenen ilk operasyon dalgasında 10 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

101 MİLYON KİŞİSEL VERİ ÇALINDI

Soruşturmada ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle çetenin "Octo" isimli özel bir zararlı yazılım altyapısı kullandığı belirlendi. Bu sistem üzerinden yaklaşık 101 milyon kişisel veri ele geçirildi. Vatandaşlara mesaj atmak için 145 milyon GSM verisinin depolandığı tespit edildi.

1 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından çetenin finansal hareketlerine yönelik hazırlanan raporda, şüphelilerin banka hesaplarında 2020-2026 yılları arasında hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 1 milyar lira olduğu saptandı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

Soruşturmanın devamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Bursa, Ankara, Mardin, İzmir, Bilecik, Konya ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu.(DHA)