Sosyal medya bu dehşeti konuşuyor: Dilara ve çocukları için yardım çağrısı

Kadına yönelik şiddetin ve cezasızlık algısının derinleştiği, kadınların kendi evlerinde bile can güvenliğinin bulunmadığı Türkiye'de bir vahşet tablosu daha sosyal medya aracılığıyla kamuoyunun gündemine oturdu. Uyuşturucu ve kumar bağımlısı eşi tarafından sistemli şiddete maruz kalan Dilara isimli genç kadının yaşadığı dehşet, paylaşılan görüntülerle birlikte büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

HAMİLELİĞİNDE BİLE ŞİDDET GÖRMÜŞ

Ortaya çıkan iddialara ve dehşete düşüren görüntülere göre; biri henüz 3 aylık bir bebek olmak üzere iki çocuk annesi olan Dilara, eşi tarafından uzun süredir fiziki ve psikolojik işkenceye uğruyor. Kadının, hamilelik sürecinde dahi eşinin şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.

Fenomen Alp Kılıç, şiddet mağduru kadının durumunu gözler önüne sererek yetkililere ve kamuoyuna çağrıda bulundu. Kılıç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yine bir anne ve kız çocuğu, uyuşturucu ve kumar bağımlısı bir baba tarafından düzenli olarak şiddet görüyor. Evde henüz 3 aylık bir çocuk daha var, bu anne hamileyken de bu şiddete maruz kalıyor. Bu videodaki adam, kadının annesine tehditlerle krediler çektiriyor, onları da hayat kadınlarıyla yiyor. Dilara’nın babası vefat ettiği için onu koruyup kollayacak kimsesi de yok… Boşanma davası açacak fakat şu süreçte maddi imkanı yok ve bu insanın ailesi tarafından sürekli tehdit altında. Kadın yalnız ve kimsesiz. Dilara’yı yalnız ve kimsesiz bırakmayalım, sesini duyuralım…"

"YALNIZ DEĞİLSİN" ÇAĞRISI

Kısa sürede binlerce etkileşim alan görüntüler sonrasında sosyal medya kullanıcıları, şiddet uygulayan erkeğin derhal tutuklanması ve Dilara ile çocuklarının koruma altına alınması için emniyet yetkililerini ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı göreve çağırdı.