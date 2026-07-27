Erkek şiddeti bitmiyor! KADES'in indirilme sayısı 10 milyona dayandı

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) raporuna göre, erkekler haziran ayında 37 kadını katletti. Kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin sonu gelmiyor. İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik hizmetlerinde teknolojik imkanlardan yararlanmak amacıyla 2018 yılında kullanıma sunduğu Kadın Destek Uygulaması (KADES), kadınların şiddet veya tehdit anında güvenlik birimlerine hızlı şekilde ulaşmasını sağlayan dijital bir destek mekanizması olarak kullanılmaya devam ediyor.

KADES’in bugüne kadar 9 milyon 859 bin 147 kez indirildiği, uygulama üzerinden toplam 239 bin 356 ihbarın ulaştığı açıklandı. Uygulama üzerinden gelen bildirimlerin yüzde 64’ünü gerçek yardım çağrıları oluşturdu.

Kadınlar, uygulama üzerinden konum bilgisini açarak şiddet, tehdit veya acil risk durumlarında yardım butonuna basabiliyor. Konum bilgisiyle birlikte güvenlik birimlerine ulaşan çağrının ardından en yakın kolluk ekibi olay yerine yönlendiriliyor.

Yetkililer, ihbarın gerçek olup olmadığının ekipler olay yerine ulaşmadan kesin olarak belirlenemediğini belirterek, KADES üzerinden yapılan tüm bildirimlerin can güvenliğine yönelik risk kapsamında değerlendirildiğini ve müdahale sürecinin başlatıldığını ifade ediyor. Uygulama Türkçenin yanı sıra 10 farklı dilde de kullanılabiliyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KADES’in kadınların ihtiyaç duydukları anda güvenlik birimlerine ulaşmasını kolaylaştırdığını belirterek uygulamanın yalnızca bir mobil araç olmadığını söyledi.

Çiftçi, kadınların kendilerini güvende hissetmesinin yalnızca olay anındaki müdahaleyle sınırlı olmadığını belirterek, devletin koruyucu mekanizmaları sürekli güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

“KADES’i bir mobil uygulamadan öte, tehlike anında kadınla devlet arasında kurulan doğrudan bir güvenlik hattı olarak görüyoruz” diyen Çiftçi, kadınlara uygulamayı telefonlarında hazır bulundurmaları çağrısında bulundu.

ŞİDDETİ ÖNLEMEYE YÖNELİK POLİTİKALAR GEREKLİ

Türkiye’de kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet vakaları tartışılmaya devam ederken, KADES benzeri acil destek mekanizmaları kadınların güvenliğe erişiminde önemli araçlardan biri olarak gösteriliyor. Ancak kadın örgütleri, yalnızca acil müdahale uygulamalarının değil, şiddeti önlemeye yönelik etkili politikaların, koruyucu tedbirlerin ve mevcut yasaların etkin uygulanmasının da hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. (AA)