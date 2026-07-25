Bekçi koca dehşet saçtı! 7 yaşındaki kızının gözü önünde eşini canice katletti

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde dün gece saat 01.00 sıralarında kan donduran bir kadın cinayeti meydana geldi. Pozantı Belediyesi’nde memur olarak çalışan Hatice Mine Kocamaz (40), şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce mahalle bekçisi olan eşi H.E.K.’ye (40) boşanma davası açtı. Davayı geri çekmesi yönünde baskı yapan H.E.K., gece saatlerinde eşinin yaşadığı eve gitti.

Çıkan tartışmada H.E.K., eşi Hatice Mine Kocamaz’ın yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla başına ateş etti. Silah sesleri üzerine komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kocamaz'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI 30 DAKİKADA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu H.E.K., cinayetten yaklaşık 30 dakika sonra saklandığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

"7 YAŞINDAKİ YEĞENİMİN YANINDA ÖLDÜRDÜ"

Otopsi işlemlerinin ardından Hatice Mine Kocamaz’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Morg önünde gözyaşlarına boğulan acılı ağabey Yılmaz Yılgıncan, vahşetin 7 yaşındaki yeğeninin gözleri önünde gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

"Kız kardeşim 2 yıldır boşanma aşamasındaydı. Karşı taraf bekçiydi ama dünya kadar borcu vardı. Borçlarından dolayı aile içerisinde şiddetli geçimsizlik başladı ve boşanma davası açıldı. Dava çekişmeliye döndü. Kendisi kumarbazdı. Kız kardeşimi 7 yaşındaki yeğenimin yanında öldürmüş. Emniyette ifadesi alınıyor."