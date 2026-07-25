Adana'da bir gecede iki kadın vahşice öldürüldü!

Adana’da aynı gece iki kadın, farklı ilçelerde düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybetti. Seyhan’da sokakta yürüyen 24 yaşındaki Reyhan Acar vurularak öldürülürken, Yüreğir’de 40 yaşındaki Hatice Mine K. boşanma aşamasındaki eşi tarafından uykusunda katledildi.

İlk olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Reyhan Acar, sokakta yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların isabet ettiği genç kadın ağır yaralanırken saldırgan kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Acar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

YÜZÜNÜ YASTIKLA KAPATIP KATLETTİ

İkinci olay ise saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesinin Kışla Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre H.K., boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine K.’nın uyuduğu sırada yüzünü yastıkla kapattı. Ardından tabancayla başına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri, Hatice Mine K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kaçış güzergâhını belirledi. H.K., cinayetten yaklaşık 30 dakika sonra saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)