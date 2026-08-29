Son Dakika | Zeytinburnu'ndaki İETT kazasının en net görüntüsü ortaya çıktı! Ölü sayısı yükseldi

Zeytinburnu’nda İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu kazada ölü sayısı 2'ye çıktı. 19 kişinin de yaralandığı kazada, İETT şoförünün dikkatini yaptığı ani manevra nedeniyle dağıtan şoför de gözaltına alındı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi’nde meydana geldi. Sol şeritte ilerleyen R.S.F. yönetimindeki 34 DCP 189 plakalı otomobil, sağdaki yol ayrımına girmek istedi.

Sürücü, orta şeritteki İETT otobüsünü fark edince manevrasından vazgeçerek kendi şeridine döndü. Otomobile çarpmamak için sağ şeride geçmeye çalışan A.G. yönetimindeki 34 HO 2588 plakalı otobüs kontrolden çıktı. Otobüs, bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazada Solmaz Karadoğan ile bir kişi hayatını kaybetti. Ağır yaralanan otobüs şoförü A.G. ile 18 yolcu hastanelere kaldırıldı. Kennedy Caddesi’nin yan yolu çalışmalar sırasında trafiğe kapatıldı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Güvenlik görüntülerini inceleyen ekipler, otobüsün önüne geçtiği ve sürücünün dikkatini dağıttığı belirtilen R.S.F.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü adliyeye sevk edildi.

R.S.F. ile otobüs şoförü A.G.’nin alkollü olmadığı belirlendi. Otomobil sürücüsü hakkında karar verilmeden önce kazaya ilişkin kusur raporunun beklendiği öğrenildi.