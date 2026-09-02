Son dakika | Üsküdar'da başkan vekilliği için seçim tarihi belli oldu

İstanbul Valiliği, Bölge İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetmesinin ardından Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin 5 Eylül Cumartesi günü yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Kararın valiliğe tebliğ edilmesinin ardından 10 gün içinde seçim kararı alınması bekleniyordu. Alınan bu kararla birlikte Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi resmen yenilenecek.

SEÇİMLERİN YENİLENMESİ AREFESİNDE İKİ GÖZALTI

Üsküdar Belediyesi soruşturmasında seçim sürecine girilirken yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, bugün 2 belediye başkan yardımcısı gözaltına alındı. Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay'ın aktardığı bilgilere göre, gözler yeniden yapılacak başkan vekili seçimine çevrilmişken gelen gözaltı kararları belediyedeki gerilimi artırdı.

CHP KAZANMIŞ, AKP USULSÜZLÜK İDDİASIYLA İTİRAZ ETMİŞTİ

Süreç, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından başladı. Üsküdar Belediye Meclisi’nde yapılan başkan vekilliği seçiminde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, salt çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte yapılan 4 turun sonunda başkan vekili seçilmişti.

Ancak AKP’li Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin, seçim sonuçlarına itiraz ederek dava açtı. Başvuruyu inceleyen İstanbul 2. İdare Mahkemesi, AKP'nin itirazını kabul ederek seçim sürecinde oy sayımına ilişkin usulsüzlük bulunduğuna ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme kararında, seçim turları arasında verilen aralarda yaşanan gerilimlere de dikkat çekilerek, bu gelişmelerin sağlıklı bir seçim süreciyle bağdaşmadığı, sürecin usul ve mevzuata aykırı yürütüldüğü gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verildi.

YARGI İTİRAZI REDDETTİ, GÖREV GEÇİCİ OLARAK DEVRİLDİ

Seçimlerin yenilenmesi yönündeki kararın ardından yapılan itirazı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararına yönelik başvuruyu kesin olarak reddetti.

Yargı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Valilik, yeni başkan vekili seçilene kadar belediye başkanlığı görevinin meclis birinci ya da ikinci başkan vekili tarafından yürütülmesine karar verdi. Yeniden yapılacak seçim öncesinde alınan kararlar ve yürütülecek belediye hizmetleri bakımından ileride hukuki sorun yaşanmaması gerekçesiyle, Sibel Tan Çetinkaya’nın başkan vekilliği görevi de durduruldu.