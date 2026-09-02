Son dakika | Üsküdar Belediyesi'nde seçimlerin yenilenmesine yapılan itiraz reddedildi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi Başkan vekilliği seçimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Başkan vekilliği seçimi yenilenecek.

SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Mahkeme kararının valiliğe tebliğ edilmesinin ardından 10 gün içinde seçim kararı alınması bekleniyor.

AKP İTİRAZ ETMİŞTİ

Üsküdar Belediyesi’nde başkan vekilliği seçiminde meydana gelen olayların ardından AKP'nin yaptığı itiraz sonucunda seçimde usulsüzlük yapıldığı ve seçim güvenliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle başkanvekilliği seçiminin yenilenmesine karar vermişti.

Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediye Meclisi’nde yapılan başkanvekilliği seçiminde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, salt çoğunluğun sağlanmasının ardından yapılan 4 turun sonunda başkanvekili seçilmişti.

Ancak AKP’li Üsküdar Belediyesi Meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin, seçim sonuçlarına itiraz ederek dava açtı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, başvuruyu kabul ederek seçim sürecinde oy sayımına ilişkin usulsüzlük bulunduğuna ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmetti.

Mahkeme kararında, seçim turları arasında yaşanan gerilimlere de dikkat çekildi. Kararda, seçim için verilen aralarda yaşanan gelişmelerin sağlıklı bir seçim süreciyle bağdaşmadığı ve sürecin usul ile mevzuata aykırı yürütüldüğü belirtildi.

VALİLİK: GÖREVİ BİRİNCİ YA DA İKİNCİ BAŞKAN VEKİLİ YÜRÜTECEK

Mahkemenin seçimlerin yenilenmesine karar vermesinin ardından Valilik, yeni başkan vekili seçimine kadar başkanlık görevini meclis birinci ya da ikinci başkan vekili tarafından yapılmasına karar vermişti.

Kararla birlikte Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin yenilenmesinin önü açıldı. Ayrıca yeniden yapılacak seçim öncesinde alınan kararlar ve yürütülecek belediye hizmetleri bakımından ileride hukuki sorun yaşanmaması amacıyla Sibel Tan Çetinkaya’nın başkanvekilliği de durduruldu.