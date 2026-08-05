Son Dakika │Şehit aileleri ve gazilere yönelik kanun teklifi kabul edildi

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda şehit aileleri ve gazilere yönelik mali, sosyal ve özlük haklarına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi.

AKP ve MHP ortak imza ile şehit aileleri ve gazilerin hem sosyal hakları hem de aylıkları için hazırladıkları kanun teklifini dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu.

Açıklanan düzenlemelerin temel başlıkları şu şekilde açıklandı:

Terörle mücadele sırasında ateşli silahla yaralanmasına rağmen malul sayılmayan askerlere gazilik unvanı verilecek ve bu kişiler gazilik aylığı ile sosyal haklardan yararlanabilecek.

Gaziler için evde bakım ücretine ilişkin yeni bir düzenleme yapılacak.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malulü sayılan askeri öğrenciler, siviller, erbaş ve erlere bağlanan aylıklar artırılacak.

Şehitlerin anne ve babalarına yönelik asgari gelir güvencesi getirilmesine ilişkin bir karar alınmadığı belirtildi.

Şehit aileleri ve gaziler dün Güven Park'ta yaptıkları açıklamada hazırlanan kanun teklifinin taleplerini karşılamadığını belirtmişti.

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