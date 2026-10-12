Son Dakika | PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampını boşalttı

Güvenlik kaynaklarının duyurusuna göre; PKK, Irak'ın kuzeyinde Metina alanında 4 barınma alanını boşalttı. Kaynaklar, "Bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin göstergesi." ifadelerini kullandı.

İmralı sürecinde PKK'nın silahsızlanmasının teyidini bir süredir bekleniyordu. Beklenen haber geldi. Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina ve Baze'deki 4 kampın tamamen boşaltıldığını duyurdu. Özellikle örgüt mensuplarının kamplardan geri çekiliş anları da görüntülendi.

"TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bölgedeki istikrarın sağlanması ve Türk-Kürt Kardeşliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi vizyonu, kararlı ve tavizsiz bir şekilde sürdürülmektedir. Yürütülen bu çok boyutlu süreç, ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil etmektedir.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi’nin bir parçası olarak, ülkemizin güvenliği açısından çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; PKK/KCK, Irak’ın kuzeyinde Metina alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını (Hebat, Yajk, Sabri ve Sason), 08 Ekim 2026 tarihi itibarıyla boşaltmıştır.

"SÜREÇ KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR"

Yaşanan bu gelişme, sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur. PKK/KCK’nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında; yasadan yararlanarak ülkemize geri dönecek örgüt mensupları ile toplumsal uzlaşı sağlanacaktır. Eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla PKK/KCK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanması hedeflenmektedir.

Söz konusu gelişmeler ile ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edilecektir. Sürecin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türk-Kürt kardeşliği temelinde toplumun tüm kesimleri el ele vererek birlikte barış ve huzur içinde ülkemizin her köşesinde yaşayacaktır. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi ve Bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adım milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacaktır."

ÇERÇEVE YASA YÜRÜRLÜĞE GİRMEK İÇİN SİLAHSIZLANMANIN TEYİDİNİ BEKLİYORDU

Milli Güvenlik Kuruluna bağlı Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulunun toplantısında örgütün silahlarını bırakmasının doğrulanmasıyla TBMM'den geçen ve çerçeve yasa olarak anılan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, yürürlüğe girecek.