Kabine bugün Beştepe’de toplanıyor: Gündemde neler var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. Toplantının öne çıkan başlıkları arasında fon krizi, çözüm sürecinde gelinen aşama, ABD-İran hattındaki gelişmeler ve ekonomi politikaları bulunuyor.

Hürriyet’in haberine göre, Kabine üyeleri tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin gelişmeleri ve yatırımcılara yapılması planlanan ara ödemeleri değerlendirecek. Güvenlik ve dış politika başlıklarının yanı sıra enflasyonla mücadele ve 2027 yılı bütçesine ilişkin hazırlıklar da toplantıda ele alınacak.

FON KRİZİ VE YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELER

Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili gelişmelerin Kabine toplantısında ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi bekleniyor. Söz konusu fonlarda yatırımı bulunanlara yapılması planlanan ara ödemeleri ve tasfiye sürecine ilişkin düzenlemeleri içeren dokuz maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu.

Teklifin çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi planlanıyor. Fon Kurulu’nun dördüncü toplantısında alınan kararlar ile tasfiye sürecinin bundan sonraki aşamalarının da Kabine gündemine gelmesi bekleniyor.

ÇÖZÜM SÜRECİ VE SİLAH BIRAKMA TAKVİMİ

Kabine toplantısında, “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan süreçteki son gelişmeler de değerlendirilecek. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu’nun, süreci yürütecek alt komisyonların görev ve yetki alanlarını belirlemesinin ardından Meclis ayağındaki çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Güvenlik kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda örgütün silah bırakma takvimindeki son durumun Kabine üyelerine sunulacağı belirtiliyor. Sahadan elde edilen veriler ve sürece ilişkin yürütülen çalışmaların yanı sıra beklenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararı öncesinde gelinen aşamanın da toplantıda ele alınması öngörülüyor.

ABD-İRAN TEMASLARI MASADA

Dış politika başlığında ABD ile İran arasındaki temas trafiği ve bölgedeki çatışmanın seyrine ilişkin gelişmeler değerlendirilecek. İki ülke arasındaki diplomatik girişimlerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin Türkiye’ye olası etkilerinin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

EKONOMİ, ENFLASYON VE 2027 BÜTÇESİ

Kabine’nin ekonomi gündeminde enflasyonla mücadele, fiyat istikrarının sağlanması ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar bulunuyor. Yıllık enflasyonun yüzde 29,73 olarak açıklanmasının ardından, düşüş eğiliminin sürdürülmesine yönelik politikaların değerlendirilmesi bekleniyor.

Orta Vadeli Program kapsamındaki hedef ve adımların yanı sıra TBMM’de görüşmelerine başlanacak 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi de gündemde olacak. Bütçe görüşmelerinin çerçevesi ve önümüzdeki dönemin ekonomi politikalarının toplantıda ele alınması bekleniyor.