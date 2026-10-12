PKK, İstanbul'da "gizli faaliyet" yürüten güçlerini geri çekti! Murat Karayılan açıkladı

Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan, The Amargi'den Kamal Chomani'ye verdiği röportajda, İmralı süreci kapsamında atıldığını belirttiği adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Karayılan, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt'in yanı sıra İstanbul ve Türkiye'nin diğer kentlerinde gizli faaliyet yürüten güçlerini de geri çektiklerini açıkladı.

Sürecin yaklaşık iki yıldır devam ettiğini belirten Karayılan, iktidarın bugüne kadar güven oluşturacak ve ikna edici adımlar atmadığını savundu. Diyalog ve görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Karayılan, sürecin ilerlemesi için hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

"GİZLİ FAALİYET YÜRÜTEN GÜÇLERİ DE GERİ ÇEKTİK"

Türkiye'deki güçlerin geri çekilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Karayılan, iki farklı gruptan söz etti. İlk olarak, varlıkları hem kamuoyu hem de devlet tarafından bilinen güçlerin geri çekildiğini belirtti.

İstanbul ve diğer kentlerde gizli faaliyet yürüten güçlere ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"İkincisi, Türk devletinin en çok korktuğu özel güçlerimiz vardı. İstanbul metropolünden ve Türkiye şehirlerinden çekilmelerini talep ettikleri güçler. Onlara da geri çekilme talimatı verdik. Bunlar gösterişli törenlerle geri çekilen insanlar değil. Gizli faaliyet yürütüyorlar. Onları geri çektik. Bunu yaptık."

Karayılan, Diyarbakır ve Mardin'deki güçlerin geri çekilmesinin de tamamlandığını belirterek, bulundukları yerlerde artık güçlerinin kalmadığını ileri sürdü.

METİNA'DAN ÇEKİLMENİN 8 EKİM'DE TAMAMLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Karayılan, Metina'dan çekilme kararının yoğun diyalog ve örgüt içindeki tartışmaların ardından alındığını söyledi. Son güçlerin 8 Ekim'de bölgedeki tünellerden çıktığını iddia eden Karayılan, "O tarihten beri Metina'da hiç kimsemiz kalmadı" dedi.

Geri çekilme adımlarını sürece ilişkin tutumlarını göstermek amacıyla attıklarını savunan Karayılan, Türkiye için tehdit oluşturmadıklarını öne sürdü.

Karayılan, "Biz tek taraflı adımlar atıyoruz. Bununla ciddiyetimizi gösteriyoruz ve samimiyetimizi açıkça ortaya koyuyoruz. Yani Türkiye için bir tehdit değiliz. Silahlı savaş stratejisini sona erdirdik. Artık Türk devleti adım atmalıdır" ifadelerini kullandı.

YASAL DÜZENLEME İSTEDİ

Silahsızlanma sürecinin tamamlanması için terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın durumuna ilişkin adım atılması ve yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini savunan Karayılan, örgüt mensuplarının Türkiye'ye dönmeleri durumunda siyasi faaliyet yürütebilmelerini istedi.

Murat Karayılan'ın röportajından ilgili bölüm şöyle:

"Bakur'dan iki tür gücümüzü çektik. Birincisi Diyarbakır, Mardin'deki açıkça bilinen güçlerimizdi. Halk onların kim olduğunu ve nerede bulunduklarını biliyor. Türk devleti de biliyor. Onları geri çektik. Bulundukları yerler artık yok. Bu geri çekilmeyi tamamladık. İkincisi, Türk devletinin en çok korktuğu özel güçlerimiz vardı. İstanbul metropolünden ve Türkiye şehirlerinden çekilmelerini talep ettikleri güçler. Onlara da geri çekilme talimatı verdik. Bunlar gösterişli törenlerle geri çekilen insanlar değil. Gizli faaliyet yürütüyorlar. Onları geri çektik. Bunu yaptık.

Bize Metina'dan da çekilmemiz gerektiğini söylüyorlar. Biz de diyoruz ki: 'Neden? Neden sadece biz adım atıyoruz?' Sonunda, çok sayıda diyalog ve kendi içimizdeki tartışmalardan sonra Metina'dan da çekilme kararı aldık. İki gün önce. Bugün 10 Ekim. Yani ayın 8'inde son güçlerimiz Metina'daki tünellerden çıktı. O tarihten beri Metina'da hiç kimsemiz kalmadı.

Halkımız ya da süreci takip eden insanlar nedenini sorabilir. Bakın, biz tek taraflı adımlar atıyoruz. Bununla ciddiyetimizi gösteriyoruz ve samimiyetimizi açıkça ortaya koyuyoruz. Yani Türkiye için bir tehdit değiliz. Silahlı savaş stratejisini sona erdirdik. Artık Türk devleti adım atmalıdır. Demokratik bir yasa çıkarmalıdır. Son çıkarılan çerçeve yasa tek başına yeterli değildir."