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Abdullah Öcalan İmralı'da ailesiyle görüştü

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, İmralı Adası'nda aile üyeleriyle görüştü.

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Abdullah Öcalan İmralı'da ailesiyle görüştü

Asrın Hukuk Bürosu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın aile üyeleri görüştüğünü duyurdu. İmralı Adası'nda gerçekleşen görüşmede terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan; ailesinden Havva Elçin, Ömer Öcalan ve Hacı Aydın Öcalan ile görüştü.

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Söz konusu görüşmeye ilişkin Asrın Hukuk Bürosu'nun sosyal medya hesabından paylaaşım yapıldı. Paylaşımda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Abdullah Öcalan; aile üyelerinden Havva Elçin, Ömer Öcalan ve Hacı Aydın Öcalan ile bugün (09.10.2026 tarihinde) İmralı Adası’nda aile görüşü gerçekleştirmiştir. Diğer müvekkillerimiz Sn. Hamili Yıldırım, Sn. Ömer Hayri Konar, Sn. Ergin Atabey, Sn. Mahmut Yamalak ve Sn. Zeki Bayhan da aile üyeleri ile aile görüşü gerçekleştirmiştir" (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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