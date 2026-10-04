Öcalan röportaj verecek iddiası! Pervin Buldan tarih verdi

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, süreç hakkında yeni ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Daha önce Öcalan'ın süreç kapsamında daha fazla kesime seslenmesi gerektiğini ve gazetecilere röportaj vermesi gerektiğini ifade eden Buldan, Ekim ayını işaret ederek somut gelişmelere tanıklık edilebileceğini söyledi.

Süreç yasasının MEclis'ten geçmesinin ardından gözler Ekim ayı MGK'sından çıkacak kararlara çevrilmişti. PKK'nın silah bıraktığının raporlanması ve sürecin ikinci aşamya geçmesi için beklenen MGK kararı çıkmayınca gözler bir sonraki MGK toplantısına çevrildi.

"ADIMLARIN ATILACAĞI AŞAMAYA GEÇECEĞİZ"

Buldan yaptığı son açıklamada Öcalan'ın sürecin kritik bir aşamasında olunduğunu ifade ettiğini belirterek, "Yüz yıllık meselenin silahlı kısmıyla değil, siyasal kısmıyla ilgili müzakerelerin olacağı ve adımların atılacağı aşamaya geçeceğiz.” dedi.

"ÖCALAN KOORDİNATÖRLÜK GÖREVİNİ ÜSTLENECEK"

Buldan, Öcalan'ın süreç kapsamında oluşturulacak olan kurullarda koordinatörlük görevi yapacağını söyledi:

“Sayın Öcalan hem silahsızlanma sürecinde hem de siyasal ve demokratik inşa sürecinde koordinatörlük görevini üstlenecek. Bunun için kurulan kurulun koordinesini sağlaması, toplumun farklı kesimleriyle görüşmesi, özgür çalışma ve iletişim koşullarının sağlanması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Kurul, sürecin ilerlemesinin deyim yerindeyse atar damarı olacak. Kurul hem silahsızlanma süreçlerini yönetecek hem de siyasallaşma sürecinde aktif rol alacak. Silahsızlanmada atılan her adım siyasal alanı genişletecek; siyasal alanda sağlanan her güvence de silahsızlanma sürecine güven katacaktır."

EKİM AYINDA RÖPORTAJ OLABİLİR

MGK kararının gecikmeden çıkmasını beklediklerini ifade eden Buldan, Öcalan'ın Ekim ayında gazetecilere röportaj verip yazar ve STK temsilcileri ile görüşebileceğine tanıklık edilebileceğini söyledi:

"Yasanın yürürlüğe girmesini sağlayacak MGK kararının gecikmeden çıkmasını bekliyoruz. Meclis’in açılmasıyla birlikte hem çerçeve yasa kapsamındaki adımların hem de kayyımlara son verilmesi ve AİHM kararlarının uygulanması gibi adımların atılması sürecin itici gücü olacak. Sayın Öcalan’ın toplumun tüm kesimleriyle görüşmeler gerçekleştirmesi artık kaçınılmazdır. Ekim ayıyla birlikte gazeteciler, yazarlar ve STK temsilcileriyle bu görüşmelerin başlaması ve hukuki güvencelerle sürekliliğinin sağlanması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda somut bir gelişmeye tanıklık edebiliriz.”