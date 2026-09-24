“Öcalan kurulda üye değil, koordinatör olacak” iddiası

PKK/KCK mensuplarına yönelik çıkarılan Çerçeve Yasa'nın ardından "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında alt kurulların oluşturulacağı bildirilmişti.

Kurulacak komisyonlardan Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Kurulunda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın da yer alacağı iddia edilirken DEM Parti kaynaklarından kurula ve Öcalan'ın rolüne ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.

"ÖCALAN KURULDA KOORDİNATÖR OLACAK"

İlke TV'de yer alan habere göre DEM Partili kaynaklar, Abdullah Öcalan’ın Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Kurulunda üye olarak değil, koordinatör olarak yer almasının ve kendisine bağlı bir alt koordinasyon oluşturmasının beklendiğini belirtti.

Öcalan tarafından oluşturulacak kurulda bazı siyasetçilerin, siyasi aktörlerin ve Kürt kanaat önderlerinin de yer alması beklenirken henüz kesinleşmiş bir listenin bulunmadığı ifade edildi.

Oluşturulacak yapının yalnızca silahsızlanmanın teknik boyutuyla sınırlı kalmayacağı, silahsızlanmanın yanı sıra siyasallaşma sürecine ilişkin çalışmaların da bu koordinasyon üzerinden yürütüleceği belirtiliyor.

KRİTİK ADIM EKİM AYINDA YAPILACAK MGK'DA ATILACAK

DEM Partili kaynaklara dayandırılan habere göre süreçteki kritik adım ise ekim ayında yapılacak Millî Güvenlik Kurulu toplantısının ardından atılacak.

Bu toplantıya kadar sahadaki pratik çalışmaların sürdürülmesi, ekim ayında sürecin devamına işaret eden bir ara karar alınması ve kurulların işlevsel hale gelmesinin önünün açılması hedefleniyor.

Kurulların çalışmalarında belirli bir aşamaya ulaşılmasının ardından ise olağan toplantı takvimi beklenmeden MGK’nin yeniden toplantıya çağrılması ve "teyit ve tespit" kararının netleştirilerek duyurulması beklentiler arasında yer alıyor.