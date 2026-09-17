Son Dakika | Saray Öcalan'ın görev alacağı komisyonu açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Abdullah Öcalan’ın silahsızlanma süreciyle ilgili alt komisyonda görevlendirileceğini söyledi. Uçum, MGK kararının ekim ya da kasım ayında çıkabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum İmralı Süreci'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

NTV'nin haberine göre; Süreci izlemek için oluşturulan kurulun dört alt komisyon kurduğunu belirten Uçum, Abdullah Öcalan’ın Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu’nda görevlendirileceğini söyledi.

Öcalan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından PKK’ya kendini feshetme çağrısı yapmıştı. Sürece ilişkin düzenlemeleri içeren kanun ise ağustosta Meclis’te kabul edilmişti.

İMRALI'DAKİ KONUT İÇİN AÇIKLAMA

Uçum, Öcalan’a verilecek görevin tahliye anlamına gelmediğini belirtti. İmralı’da yapılan konutun cezaevine bağlı bir ek ünite olduğunu, Öcalan’ın süreçteki görevini yerine getirebilmesi için hazırlandığını söyledi. Buradan “Serbest bırakıldı.” sonucunun çıkarılamayacağını ifade eden Uçum, şöyle konuştu:

"Öcalan ile yürütülen diyalog sürecidir. Hedef bedellidir. Terör örgütünün tasfiyesinin sağlanmasıdır."

Uçum, örgütün feshi konusunda Öcalan’la görüşülmesini ve komisyonda görevlendirilmesini şu sözlerle savundu:

"Örgütü kim kuruyorsa silahı kim kullandırdıysa fesh edecek de odur. Öbür türlü devlet güvenlik politikasıyla yapar diyalogda muhatap aldığı kişi bu görevini iyi yapması için bir komisyonda görevlendirilmesi daha rahat ortamda çalışması gerekliliktir sağlanan imtiyaz değildir. Görevin gerektirdiği ortam sağlamaktan ibarettir bunun dışındakiler doğru değildir."

Uçum, sürecin hukuki yönüne ilişkin de "Hükümlü üzerinden diyalog yürütüyorsan terör örgütünün tasviyesine iliştin, bunun hukuka aykırı bir durumu yok. Rutin dışı süreçler rutin dışı yöntemlerle çözülür…Rutin yöntemlerle yönetemezsiniz." dedi.

Kanun, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçundan mahkûm olanları ve 1 Haziran 2005’ten önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanları ceza ertelemesi dışında tutuyor. Öcalan’ın mahkûmiyeti de bu kapsamda değerlendiriliyor.

MHK İÇİN EKİM VE KASIMI İŞARET ETTİ

Uçum, silahsızlanma sürecindeki gelişmelere bağlı olarak Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) ekim ya da kasım ayında karar alabileceğini söyledi:

"Sürecin yürüdüğü ilerlemenin olduğu tespit edilebilir. Irak Başbakanı açıklama yaptı buradan sonuç çıkabilir. Dışişleri Bakanı Suriye’ye gitti…Pratik süreçlerin yürüdüğü ilerlediği noktasında izlenimimiz var.

Kasım ayına MGK kararının yetiştirilmesi, teyit ilanı saha süreçlerine göre olacağına göre ilerleme var ki bu işin olabileceği yönünde değerlendirme var."

Kanuna göre güvenlik kurumları, PKK/KCK ve bağlantılı oluşumların fiilî varlıklarına son verip vermediğini ve silahlarını teslim edip etmediğini tespit edecek. MGK’nın bunu teyit eden kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla başvuru süresi başlayacak. Kanundan yararlanmak isteyenlere altı ay tanınacak.

DEMİRTAŞ'IN DOSYASI İÇİN MAHKEMEYİ İŞARET ETTİ

Uçum, Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumuna da değindi. Demirtaş’ın başvuru yapmasının önünde bir engel bulunmadığını söyleyen Uçum, dosyanın kanun kapsamına girip girmediğine mahkemenin karar vereceğini belirtti:

“Kişi bakımından örgüt bakımından dosyası kapsama giriyor mu bu değerlendirilecektir kararı ilgili mahkeme verecektir.”