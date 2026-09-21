DEM Parti sürecin yeni aşaması için tarih verdi: Öcalan ile görüşmeler sürüyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK lideri Öcalan ile üst düzey görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Ekim ayındaki MGK toplantısını işaret eden Bakırhan, toplantının ardından sürecin yeni aşamasına geçilebileceğini söyledi. Bakırhan, "Devlet ile Sayın Öcalan ve Hareket Yönetimi arasındaki görüşmeler sürüyor. MGK toplantısının ardından yeni bir aşamaya geçileceğini düşünüyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı Süreci'nde gelinen aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin son iki yılda Türkiye ve Ortadoğu’daki gelişmeler nedeniyle ağır sınamalardan geçtiğini belirten Bakırhan, buna rağmen önemli engellerin aşıldığını ifade etti.

Bakırhan, “Şimdi önemli gelişmelerin eşiğindeyiz. Elbette, Kürtçe atasözünün dediği gibi, ‘Bi gulekê bihar nayê’; bunun da farkındayız, her şey bitmiş değil, başlangıçtayız. Ama bugün dünden daha umutluyuz” dedi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Devlet ile Öcalan arasındaki temasların sürdüğünü söyleyen Bakırhan, yeni aşama için Milli Güvenlik Kurulu toplantısını işaret etti.

Bakırhan, “Devlet ile Sayın Öcalan ve Hareket Yönetimi arasındaki görüşmeler sürüyor. MGK toplantısının ardından yeni bir aşamaya geçileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sürecin ilerleyebilmesi için Öcalan’ın iletişim ve çalışma koşullarının oluşturulması gerektiğini savunan Bakırhan, bunun yalnızca silahsızlanma süreciyle sınırlı olmadığını belirtti.

Bakırhan, “Sayın Öcalan’ın sadece silahsızlanma değil, aynı zamanda siyasallaşma sürecinde rolünü oynamasıyla ilgili koşulların oluşturulması, özgür iletişim ve çalışma zemininin sağlanması sürecin turnusol kâğıdıdır” dedi.

EKİM AYINDAKİ MGK TOPLANTISINI İŞARET ETTİ

Çerçeve yasa kapsamında tanımlanan kurulların kısa sürede çalışmaya başlaması gerektiğini söyleyen Bakırhan, yürütmenin Meclis’te kabul edilen düzenlemenin gereğini yerine getirmesini istedi.

Bakırhan, beklentilerini şöyle anlattı:

“MGK’nin Ekim ayı içerisinde üstüne düşeni yapması ve yüzde 85 kamuoyu desteğiyle ve Meclis’teki 467 oyla ortaya çıkan halk iradesinin önünü açması lazım. En kısa sürede yasanın uygulanmaya başlaması, dönüşlerin olması, cezaevlerinin boşalması gibi adımların atılmasını bekliyoruz. İlk aşamayı bu şekilde tamamlayıp ikinci aşamaya; Türkiye’nin demokratikleşmesi ve Demokratik Cumhuriyet’in inşası sürecine geçmemiz tarihî önemdedir.”

‘MESELE KONUT DEĞİL, KONUMDUR’

İmralı’da Abdullah Öcalan için bir konut hazırlandığı yönündeki tartışmalara da değinen Bakırhan, meselenin binanın büyüklüğüne indirgenmesine karşı çıktı.

Bakırhan, “Öncelikle bu mesele yanlış bir zeminde tartışılıyor. Mesele konut değil, konumdur” dedi.

Öcalan’ın süreçteki rolünün devlet tarafından da kabul edildiğini savunan Bakırhan, görüşme, mesaj iletme ve farklı siyasi çevrelerle temas kurma imkânlarının sürecin işleyebilmesi için gerekli olduğunu söyledi.

Bakırhan, “Bir sürecin muhatabı etkin bir iletişim kuramıyorsa süreç nasıl yürüyecek? Bu koşulları ‘konfor’ başlığı altında tartışanlar, sürecin tamamlanmasını, silahsızlanmayı ve barışı zora sokuyor” ifadelerini kullandı.

Öcalan’a verilenrolün hukuki çerçevesinin de oluşturulmasını isteyen Bakırhan, “Rol fiilen verilmişse karşılığı hukuken de tanımlanmalı. Statü, yetki, sorumluluk ve iletişim kanalları yasayla belli olmalı” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’E YANIT VERDİ

Özgür Özel’in “Biz birilerinin eve çıkmasını konuşmak yerine, Demirtaş’ın evine kavuşmasını konuşmak isteriz” sözlerini de değerlendiren Bakırhan, bu yaklaşımı yadırgadığını söyledi.

Öcalan ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın konumlarının karşılaştırılmasının yanlış olduğunu savunan Bakırhan, “Sayın Öcalan yarım asırlık bir mücadelenin siyasi ve teorik önderi, bu sürecin de baş müzakerecisidir. Sayın Demirtaş ise demokratik siyaset mücadelemizin yetiştirdiği çok kıymetli bir siyasetçi ve yol arkadaşımızdır. İkisinin yeri de sorumluluğu da ayrıdır” diye konuştu.

Özel’in sürecin başından bu yana sergilediği genel tutumu olumlu bulduklarını belirten Bakırhan, sürecin ikinci aşamasında daha bütünlüklü bir katkı beklediklerini ifade etti.

SOSYAL MEDYADA UYARISI

Bakırhan, sosyal medyada süreci itibarsızlaştırmaya yönelik sistemli bir çalışma yürütüldüğünü de savundu. Yanlış ve eksik bilgilerin toplumda kuşku yaratmak amacıyla dolaşıma sokulduğunu belirten Bakırhan, “Biliyoruz ki en etkili sabotaj, barışa açıkça karşı çıkmak değil, onun gerçek olmadığı duygusunu yerleştirmektir” dedi.

YENİ ÖRGÜTLENMENİN AYRINTILARINI ANLATTI

DEM Parti kongresinde öne çıkarılan Demokratik Cumhuriyet Hareketi hakkında da bilgi veren Bakırhan, daha geniş ve kapsayıcı bir örgütlenme hedeflediklerini söyledi.

Yeni yapıda kadın, gençlik, ekoloji, emek, halklar ve inançlar, engelliler, göçmenler, çocuklar, bilim, eğitim ve kültür alanlarında meclisler oluşturulmasının tartışıldığını belirten Bakırhan, kararların tabandan yukarıya taşınacağını ifade etti.

Bakırhan, “Türkiye’yi yönetmeye talibiz. Bu hareket, ülkeyi yönetme iddiası olan bir perspektifle yola çıkıyor” dedi.

BORSA İSTANBUL İÇİN MECLİS ÇAĞRISI

Borsa İstanbul’daki fon ve hisse işlemlerini de değerlendiren Bakırhan, yaşananların sıradan bir piyasa dalgalanması olarak görülemeyeceğini söyledi. Yüz binlerce kişinin birikimini ilgilendiren ciddi bir denetim krizi bulunduğunu belirten Bakırhan, SPK ve ilgili kurumların zamanında müdahale etmediğini savundu.

Meclis’in olağanüstü toplanmasını istediklerini hatırlatan Bakırhan, “Kim kazandı, kim kaybetti, kim göz yumdu; bunların tamamı açığa çıkarılmalıdır. Zararın topluma yüklenmesine değil, sorumluların hesap vermesine ihtiyaç var. Maalesef Meclis henüz topa girmiş değil” ifadelerini kullandı.

‘SİLAHIN YERİNE SİYASETİN ALANI BÜYÜMELİ’

Ortadoğu’daki gelişmelerin Türkiye’de yürütülen süreçten bağımsız olmadığını belirten Bakırhan, Türkiye’de atılacak adımların Suriye, Irak ve İran’daki Kürt meselesini de etkileyebileceğini söyledi.

Bakırhan, “Mesele artık yalnızca Türkiye’deki bir çatışmayı bitirmek değil; Kürtlerin yaşadığı coğrafyada silahın yerine siyasetin alanını büyütmektir” dedi.

YeniYaşam'ın haberine göre; Sürecin korunması için tüm siyasi ve toplumsal kesimlere çağrı yapan Bakırhan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz uzun bir geceden çıkıyoruz. Sabahın bir anda olmayacağını da biliyoruz. Ama artık silahların değil sözün, korkunun değil siyasetin konuşabileceği bir kapı açık. Bu kapıyı kapatmak kolay; açık tutmak cesaret ister. Herkesi barışa güç vermeye davet ediyoruz.”