Son dakika | Özgür Özel'den Deniz Göktaş'a ziyaret

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş’ı tutuklu bulunduğu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti.

Özgür Özel, en son Kurban Bayramı’nda görüştüğü Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da bugün Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaret edecek.

NE OLMUŞTU?

Komedyen Deniz Göktaş, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelediği ve daha sonra YouTube'da yayımladığı "Ölü Deniz" adlı gösterisinin milyonlarca izlenmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında, dün yurt dışı seyahati dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Soruşturmayı açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Savcılıktaki işlemlerinin ve ifadesinin sona ermesinin ardından Göktaş, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Göktaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamalarıyla tutuklama kararı verdi. Deniz Göktaş, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Kartepe F Tipi Cezaevi’ne kondu. Tutuklama kararının ardından adliyede protesto sesleri yankılandı. Göktaş'ı desteklemek için adliyeye gelen vatandaşlar kararı protesto etti. Karara sosyal medyada da çok sayıda tepki geldi.

"NEŞEMİZİ ÇALAMAYACAKLAR"

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına sosyal medyada kullanıcılardan tepki yağarken, "Tutuklanacak suç icat etme oyunu sahnelendi" eleştirileri yapıldı. Tutuklama kararının ardından CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararı eleştirdi. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Gencecik bir komedyen Deniz Göktaş…

Kimseyi öldürmedi, saldırmadı, hırsızlık yapmadı, milletin hakkını yemedi.

AK Parti’nin kara düzeninde bir gösteri yaptı diye hakkında soruşturma açıldı. Ama kaçmayıp ülkesine dönen Deniz, bugün “kaçma şüphesiyle” tutuklandı.

Karşımızda, kendinden olmayana nefretle muamele eden bir rejim var. Halkın rızasından vazgeçmişler, dünyadaki tüm otoriterlerin yaptığı gibi zorbalıkla milleti sindirmeye çalışıyorlar.

Millette huzur da refah da bırakmadılar.

Deniz, bu kara düzenin mağdurlarından sadece biridir.

Ama artık bir dönüm noktasındayız.

Ya bu kara düzene kul olacağız ya da hep beraber Atatürk’ten miras Cumhuriyetimizin kazanımlarını savunacağız.

“Neşemizi çalamayacaklar” Deniz…

Ya otokrasi ya demokrasi!"

STAND-UP ŞAKALARINA YÖNELİK SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Fırat Fıstık'ın haberine göre, savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Deniz Göktaş'ın ifadesi ortaya çıktı. "Canlı bombalardan korkuyorum, en çok oruç tutanlarından" cümlesi için Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Canlı bombalar arasında oruç tutup tutmamak şeklinde ayrım olmasının sebebi; kelime oyunu amaçlıdır. Ben oruç tutan insanlar uzun süre aç ve susuz kaldıkları için daha gergin olacaklarını düşünerek böyle bir şaka yaptım."

Deniz Göktaş'a savcılıkta "Anayasa falan, kendin ol ya, kendin ol, kır kabuklarını Tayyip ya” ifadesi de soruldu.

Göktaş, "Cumhurbaşkanı'nın hepimiz gibi kişisel gelişim videoları izlediğine ilişkin olarak yapılmış mizahi bir espridir. Bu söylemde herhangi bir aşağılama veya hakaret olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"Keşke Recep Tayyip Erdoğan'ın terapisti olabilsem" cümlesi de sorulan Göktaş, şöyle dedi:

"Psikoloji mezunu olduğum için ve Cumhurbaşkanının stresli bir görev yaptığını düşündüğüm için kendisinin terapisti olabileceğime yönelik olarak gerçekleştirilmiş mizahi bir paylaşımdır, bir aşağılama veya hakaret kastı bulunmamaktadır."

Deniz Göktaş, 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:

"İnsanlar beni gördüklerinde dinden uzak bir insan olduğumu düşünüyorlar, ancak ben tarafıma okuduğunuz şekilde 4. kitabı sevdiğimi beyan ettim, bu söylemde 4. kitabın son kitap olduğuna yönelik teolojik espri amacım vardır, herhangi bir aşağılama kastım yoktur.

Ben benzer şakayı kelimesi kelimesine aynı şekilde 3 yıldır ülkenin farklı bölgelerinde stand-up gösterilerinde yapıyorum, yaklaşık 100.000 kişi bu şakayı yapmıştır ancak bu şakadan incinen herhangi birisini görmedim. Benim dini değerleri aşağılamak gibi bir kastım veya amacım bulunmamaktadır."

"FETÖ Projesi" şakasıyla ilgili ise, "Daha önce yayınlanan ilk gösterimin prodüksiyonunun iyi olması için çok çalışmıştım. Bu sebeple prodüksiyonun iyi olması nedeniyle bu gösterinin prodüksiyonun büyük olmasından ötürü FETÖ projesi olarak söylemde bulunulmasına yönelik bir şakadır" dedi.

Dalgıçlarla ilgili esprisi için ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben haşema ile denize giren insanlara karşı deniz giren insanlara karşı ön eleştiride bulunuyorum, hatta söylemin tamamını incelerseniz, haşema ile denize giren insanlara karşı önyargılı olan insanları eleştiriyorum, söylemde “... dalgıçları” diyerek seyirciyi ters köşeye düşürüyorum, söylemin başında seyirci benim haşema giyerek denize giren insanlar ile ilgili konuşacağımı sanıyor, ancak ben konuyu dalgıçlara getirerek seyirciyi kendi ön yargısı ile yüzleştirerek eleştirel bir gösteri sergiliyorum."