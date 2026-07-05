Saray danışmanı Deniz Göktaş'ı hedef aldı: 'Kıytırık bir sözde komedyen gündemi işgal ediyor'

T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabı üzerinden stand-up gösterisindeki şakaları nedeniyle tutuklanan Deniz Göktaş için bir paylaşım yaptı.

"KIYTIRIK BİR SÖZDE KOMEDYENİN GÜNLERCE BU ÜLKENİN GÜNDEMİNİ İŞGAL ETMESİ, TÜRKİYE ADINA ZULDÜR"

Saral, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kıytırık bir sözde komedyenin günlerce bu ülkenin gündemini işgal etmesi, Türkiye adına zuldür. Bu milletin konuşacağı mesele; üç beş provokatif söz değil, Türkiye’nin yükselen vizyonu, bölgesel liderliği ve uluslararası arenadaki güçlü konumudur. Büyük devletler, kıytırık figürlerin değil; büyük hedeflerin peşinden yürür!"

Komedyen Deniz Göktaş, "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi sonrası "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamalarıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Tutuklanmasının ardından Metris Cezaevi'ne gönderilen Göktaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı. Deniz Göktaş, işlemlerin ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne sevk edildi.