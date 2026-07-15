Son Dakika | Öğrenci affı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan öğrenci affı ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Teklifle, üniversitelerde öğretim üyeliği, öğrencilik hakları ve akademik personelin özlük haklarına yönelik çok sayıda değişiklik öngörülüyor.

75 YAŞINA KADAR SÖZLEŞMELİ GÖREV İMKANI

Teklife göre, emeklilik yaş haddini dolduran öğretim üyeleri, yükseköğretim kurumunun görüşü ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kararıyla 75 yaşını geçmemek üzere ikişer yıllık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek. Sözleşmeli öğretim üyesi sayısını sınırlandırmaya YÖK yetkili olacak. Bu statüde çalışanların özlük hakları, kadrolu öğretim üyeleriyle eşitlenecek.

SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE İKİ EK SINAV HAKKI

Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, intörnlük dönemi hariç başarısız oldukları veya alamadıkları tüm dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı verilecek. Uygulamalı veya intörnlük eğitimini tamamlayamayanlara da bu eğitimleri tamamlama imkânı tanınacak. Azami süreyi dolduran ara sınıf öğrencilerine ek sınav hakkı verilmeyecek.

YURT DIŞI AKADEMİK GÖREVLENDİRMELERE 5 YILA KADAR İZİN

Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları'ndaki yükseköğretim kurumlarından resmi davet alan öğretim elemanlarına, 3 yılı aşmamak üzere aylıklı izin verilebilecek. Uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde ve YÖK protokolleri kapsamındaki ikili anlaşmalarda bu süre 5 yıla kadar uzatılabilecek.

DİSİPLİN SORUŞTURMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda disiplin soruşturmalarında ifade ve savunma haklarının kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Soruşturulana gönderilecek davet yazısında iddialar açıkça belirtilecek, 7 günden az olmamak üzere süre verilecek. Savunma hakkının kullanılmaması durumunda dosyadaki delillerle karar verileceği bildirilecek. Soruşturulanın savunma öncesi evrakı inceleme hakkı da güvence altına alındı.

YAN DAL UZMANLARINA EK ÖDEME DÜZENLEMESİ

Tıpta yan dal uzmanlığı bulunan öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri için ek ödeme tavan oranları, Sağlık Bakanlığı'ndaki emsallerinin aldığı ödeme seviyesine yükseltilecek. Ortak araştırma merkezlerinde görevlendirilen öğretim elemanları, kendi üniversitelerindeki döner sermaye faaliyetlerine katkılarına göre ek ödemeden faydalanmaya devam edecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI MADDESİ TEKLİFTEN ÇIKARILDI

Komisyonda kabul edilen önergeyle, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinin tıp fakülteleriyle ortak kullanımında bilimsel araştırma projelerine aktarılacak döner sermaye payına ilişkin hüküm, kanun teklifinden çıkarıldı.

(ANKA)