Öğrenci affı teklifi TBMM'ye sunulacak

Öğrenci affına ilişkin düzenlemede yeni aşamaya gelindi. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, düzenlemeyi içeren kanun teklifini yarın saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

Teklifin Meclis'e sunulmasının ardından düzenlemenin kapsamına ilişkin ayrıntıların netleşmesi ve kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

BASIN TOPLANTISI YAPILMASI BEKLENİYOR

Özlem Zengin'in teklifin sunulmasının ardından bir basın toplantısı düzenleyerek öğrenci affının kimleri kapsayacağı, başvuru şartları ve uygulama sürecine ilişkin detayları açıklaması bekleniyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde, eğitim hayatı çeşitli nedenlerle yarıda kalan öğrenciler için yeniden öğrenime dönüş süreci başlayacak.

TASLAK METNE GÖRE KİMLER YARARLANABİLECEK?

Taslak düzenlemeye göre, daha önce bu kapsamda getirilen öğrenci affından yararlanmayanlar ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiği kesilenler de dahil olmak üzere, yükseköğretim kurumlarıyla herhangi bir nedenle ilişiği kesilen öğrenciler aftan yararlanabilecek.

Ayrıca, bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayan adayların da düzenleme kapsamına alınması öngörülüyor.

Düzenleme; hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencileri kapsıyor.