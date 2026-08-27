Son dakika | Narin cinayetine 'faili meçhul' başvurusuna ret

Güran ailesi, tüm Türkiye'nin takip ettiği Narin Güran cinayeti dosyasının "faili meçhul" kapsamında yeniden ele alınması talebiyle resmi başvuruda bulundu. Yapılan incelemenin ardından ailenin bu yöndeki başvurusu kabul edilmedi.

YARGI SÜRECİ KAMUOYUNA AÇIK ŞEKİLDE TAMAMLANDI

Yargı makamları, hükme bağlanan mevcut sürecin hukuki geçerliliğini koruduğunu belirtti.

YENİ VE SOMUT DELİL BULUNAMADI

Mahkeme heyeti ret gerekçesinde; dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek nitelikte yeni ve somut hiçbir delile ulaşılamadığını vurguladı.

DÜN NE OLMUŞTU: "ŞEYTANTEPE" BELGESELİNE VE FİNANSMANINA SORUŞTURMA

Bu karardan bir gün önce, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete ilişkin soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler yürütüldüğü gerekçesiyle “Şeytantepe” isimli belgesel hakkında adli soruşturma başlattı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada, belgeselin çekim, yapım ve finansman aşamalarında yer alan isimler mercek altına alındı. Başsavcılık, bu kişilerin kendi aralarındaki para hareketlerini ve bağlantılarını doğrudan incelemeye aldı. İncelemenin; kesinleşmiş yargı kararını, soruşturmada görev yapan jandarma personelini ve adli makamları hedef alan faaliyetlerin bağlantılarını ortaya çıkarmayı amaçladığı kaydedildi.

BELGESEL İDDİALARI İLE MAHKEME DOSYASI ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER

“Şeytantepe” belgeselinde soruşturmanın başından itibaren Güran ailesini hedef aldığı, bazı delillerin üretildiği ve Nevzat Bahtiyar’ın korunduğu öne sürüldü. Ancak iddianame ile Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 16 Nisan 2026 tarihli gerekçeli kararı karşılaştırıldığında, belgeseldeki iddiaların dosyadaki değerlendirmelerle örtüşmediği saptandı.

Dava dosyasında soruşturmanın 21 Ağustos 2024’te kayıp çocuk ihbarıyla başladığı, 24 Ağustos’tan itibaren ise çelişkili beyanlar ve diğer tespitler nedeniyle cinayet şüphesinin güçlendiği yer alıyor. Bu kronoloji, soruşturmanın ilk andan itibaren aileyi suçlama amacıyla yürütüldüğü iddiasıyla uyuşmuyor.

NEVZAT BAHTİYAR SÜRECİ, BAZ RAPORLARI VE YARGITAY KARARI

Belgeselde Nevzat Bahtiyar’ın korunduğu ve mağdur konumuna getirildiği iddia edilirken; dava dosyasında savcılığın Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ettiği görülüyor. Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 29 Aralık 2025’te Bahtiyar hakkındaki ilk hükmü bozmasının ardından yapılan yeniden yargılamada, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Nisan 2026’da Bahtiyar’ı nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Belgeseldeki diğer başlıklara ilişkin dava dosyasındaki somut tespitler ise şöyle sıralanıyor:

İfade Değişiklikleri: Belgeselde Bahtiyar’ın kolluk tarafından yönlendirildiği iddia edilirken, gerekçeli kararda sanığın kolluk, savcılık ve mahkeme aşamalarında farklı ifadeler verdiği ve mahkemenin bu değişiklikleri doğrudan değerlendirdiği aktarılıyor.

Baz ve PSA İncelemeleri: Belgeselde daraltılmış baz raporu “uydurma” olarak nitelendirilirken, gerekçeli karar farklı operatörler ile sahada yapılan ölçümlere dayanan bilirkişi çalışmasına dayanıyor. PSA bulgusunun laboratuvar ve Adli Tıp incelemelerinde ele alındığı, ancak mevcut şartlarda cinsel istismar konusunda kesin bir sonuca ulaşılamadığı belirtiliyor.

Uzman Raporları: Alternatif uzman görüşlerinin dışlandığı iddiasına karşılık; Tuncay Beşikçi’nin uzman mütalaası ile Prof. Labudde’nin raporunun yargılama dosyasına girdiği ve mahkemece değerlendirildiği görülüyor.

Yargıtay İncelemesi: Belgeselde yer alan Yargıtay’ın kararı onadığı yönündeki ifadelerin aksine, Yargıtay’ın Bahtiyar hakkındaki ilk hükmü bozarak yeniden yargılamanın önünü açtığı usul kayıtlarında yer alıyor.

Dava dosyasındaki veriler, “Şeytantepe” belgeselinin tartışmalı başlıkları kesin ifadelerle sunduğunu ve yargılama sürecindeki delil ve değerlendirmeleri bütünlükten uzak aktardığını ortaya koyuyor.