Son Dakika | Narin Güran belgeseline soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler yürütüldüğü gerekçesiyle “Şeytantepe” isimli belgesel hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

FİNANSMAN VE PARA HAREKETLERİ DE İNCELEMEYE ALINDI

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada, belgeselin çekim, yapım ve finansman aşamalarında yer alan isimler mercek altına alındı. Başsavcılık, bu kişilerin kendi aralarındaki para hareketlerini ve bağlantılarını incelemeye aldı.

Bu kapsamda kesinleşmiş yargı kararını, soruşturmada görev yapan jandarma personelini ve adli makamları hedef alan faaliyetlerin bağlantılarının ortaya çıkarılmasının amaçlandığı kaydedildi.

ŞEYTANTEPE BELGESELİ İLE NARİN GÜRAN DAVASI ARASINDAKİ DİKKAT ÇEKEN FARKLILIKLAR VAR

“Şeytantepe” belgeselinde Narin Güran cinayeti soruşturmasının başından itibaren Güran ailesini hedef aldığı, bazı delillerin üretildiği ve Nevzat Bahtiyar’ın korunduğu öne sürüldü.

Ancak iddianame ile Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 16 Nisan 2026 tarihli gerekçeli kararı karşılaştırıldığında, belgeseldeki bazı iddiaların dosyadaki değerlendirmelerle örtüşmediği savunuldu.

SORUŞTURMA KAYIP ÇOCUK VAKASI OLARAK BAŞLADI

Dosyada soruşturmanın 21 Ağustos 2024’te kayıp çocuk ihbarıyla başladığı, 24 Ağustos’tan itibaren ise çelişkili beyanlar ve diğer tespitler nedeniyle cinayet şüphesinin güçlendiği belirtiliyor. Bu nedenle soruşturmanın ilk andan itibaren aileyi suçlama amacıyla yürütüldüğü iddiasının dosyanın kronolojisiyle uyuşmadığı ifade ediliyor.

NEVZAT BAHTİYAR KONUSUNDA DİKKAT ÇEKEN SÜREÇ

Belgeselde Nevzat Bahtiyar’ın korunduğu ve mağdur konumuna getirildiği ileri sürülürken, dosyada savcılığın Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet istediği görülüyor.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi de 29 Aralık 2025’te Bahtiyar hakkındaki ilk hükmü bozdu. Yeniden yapılan yargılama sonucunda Bahtiyar, 16 Nisan 2026’da nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Belgeselde Bahtiyar’ın kolluk tarafından belirli bir anlatıma yönlendirildiği iddiası da yer alıyor. Gerekçeli kararda ise Bahtiyar’ın kolluk, savcılık ve mahkeme aşamalarında farklı ifadeler verdiği ve bu değişikliklerin mahkeme tarafından değerlendirildiği aktarılıyor.

BAZ RAPORU VE PSA TARTIŞMASI DA VAR

Belgeselde daraltılmış baz raporu “uydurma” olarak nitelendirilirken, gerekçeli kararda farklı operatörler ve sahada yapılan ölçümlere dayanan bilirkişi çalışmasına yer veriliyor. PSA konusunda ise bulgunun laboratuvar ve Adli Tıp incelemelerinde değerlendirildiği, ancak mevcut şartlarla cinsel istismar konusunda kesin bir sonuca ulaşılamadığı belirtiliyor.

Belgeselde alternatif uzman görüşlerinin dışlandığı yönündeki anlatıya karşılık, gerekçeli kararda Tuncay Beşikçi’nin uzman mütalaası ile Prof. Labudde’nin raporunun yargılama dosyasına girdiği ve mahkemece değerlendirildiği belirtiliyor.

YARGITAY KARARI KONUSUNDA DA FARKLILIK VAR

Belgeselde Yargıtay’ın kararı onadığı yönündeki ifadelerin, en azından Nevzat Bahtiyar açısından dosyanın usul geçmişini tam olarak yansıtmadığı aktarılıyor. Çünkü Yargıtay, Bahtiyar hakkındaki ilk hükmü bozmuş ve yeniden yargılama yapılmasının önünü açmıştı.

Dosyadaki bu veriler üzerinden yapılan analizde, “Şeytantepe” belgeselinin bazı tartışmalı konuları kesin ifadelerle sunduğu ve soruşturma ile yargılama sürecindeki tüm delil ve değerlendirmeleri bir bütün olarak aktarmadığı savunuluyor.