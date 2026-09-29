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Halk TV Türkiye Son Dakika | Melis Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı

Son Dakika | Melis Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı

Son Dakika haberi... Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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Son Dakika | Melis Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı
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Türkiye’yi sarsan dev fon skandalında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Soruşturma kapsamında tüm mal varlıklarına da el konulduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye fon skandalını konuşurken, Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL çektiği iddia edildi ve Günaydın Gazetesi yazarı Ömer Karahan’ın aktardığı bilgilere göre Mustafa Sandal’ın Dubai’den oturum izni aldığı ortaya çıktı.

Ayrıca Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın da fonlardaki parasını çektikten sonra Dubai’ye
taşındığı öne sürüldü.

Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği de iddia edildi. Sütşurup Sandal’ın fondaki parasını çektikten sonra Dubai’ye gittiği ve bir daha Türkiye’ye dönmediği iddia edildi.

Eşinin adının soruşturma kapsamında gündeme gelmesinin ardından Mustafa Sandal da sosyal medya hesabından açıklama yapmış, “Benim alnım ak!" demiş ve 32 yıldır tek gelirinin müzik olduğunu söylemişti.

Mustafa Sandal ve eşinin 11 milyar liralık vurgun sonrası planı ortaya çıktı! "Benim alnım ak" demiştiMustafa Sandal ve eşinin 11 milyar liralık vurgun sonrası planı ortaya çıktı! "Benim alnım ak" demişti
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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