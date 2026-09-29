Mustafa Sandal ve eşinin 11 milyar liralık vurgun sonrası planı ortaya çıktı! "Benim alnım ak" demişti

Türkiye fon skandalını konuşurken, soruşturma kapsamında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL çektiği iddia edilirken, çiftin Dubai bağlantısıyla ilgili yeni bilgiler gündeme geldi.

DUBAİ'DE OTURUM İZNİ ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Günaydın Gazetesi yazarı Ömer Karahan’ın aktardığı bilgilere göre Mustafa Sandal’ın Dubai’den oturum izni aldığı ortaya çıktı. Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın da fonlardaki parasını çektikten sonra Dubai’ye taşındığı öne sürüldü.

Karahan’ın aktardığına göre Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde bir konser için yurt dışına çıkmak isterken Dubai Havalimanı’nda polis tarafından durduruldu. İşlemlerin tamamlanması için iki gün Dubai’de kalan Sandal’ın, ardından özel jet kiralayarak yurt dışındaki konserine yetiştiği belirtildi.

EŞİ HAKKINDA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI İDDİASI

Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği de iddia edildi. Sütşurup Sandal’ın fondaki parasını çektikten sonra Dubai’ye gitti ve Türkiye’ye dönmedi.

MUSTAFA SANDAL “BENİM ALNIM AK” DEMİŞTİ

Eşinin adının soruşturma kapsamında gündeme gelmesinin ardından Mustafa Sandal da sosyal medya hesabından açıklama yapmış, “Benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Sandal, açıklamasının devamında 32 yıldır tek gelirinin müzik olduğunu belirterek, “Eşim ve avukatı, konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapmıştır” dedi.