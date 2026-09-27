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Eşinin adı fon skandalına karıştı: Mustafa Sandal'dan ilk açıklama

Fon skandalına adı karışan Melisa Sandal'ın ünlü şarkıcı eşi Mustafa Sandal konuya ilişkin açıklama yaptı.

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Eşinin adı fon skandalına karıştı: Mustafa Sandal'dan ilk açıklama
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Şarkıcı Mustafa Sandal, yüz binlerce kişinin mağdur olduğu fon skandalında eşi Melis Sandal'ın adının geçmesi üzerine bir açıklama yaptı. Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugüne kadar herhangi bir fonun alım veya satım organizasyonuna hiçbir dahli olmadığını belirtti.

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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar; Benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır. Halkımızın bu konudaki hassasiyetini saygıyla ve aynı hislerle paylaşıyorum. 32 yıldır tek gelirim sizlerin takdiriyle müziktir. Eşim ve avukatı, konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapmıştır."

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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