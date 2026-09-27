Fon skandalında Mustafa Sandal'ın eşi dahil 42 kişinin mal varlığı hakkında tedbir kararı
Fon skandalına ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında Pusula Portföy yöneticileri ile şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da bulunduğu 42 kişinin mal varlığına tedbir konuldu. Listede bir zamanlar Türkiye'nin en zengini de var.
Son Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon skandalına ilişkin soruşturma kapsamında; aralarında Pusula yöneticileri ile şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da bulunduğu 42 kişinin mal varlığına tedbir konuldu.
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın soruşturmanın merkezindeki fonlardan 1 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği öne sürülmüştü.
TÜRKİYE'NİN BİR ZAMANLAR EN ZENGİNİ DE LİSTEDE
Soruşturma kapsamında mal varlığına tedbir konulanlar arasında, bir zamanlar Türkiye'nin en zenginleri arasında gösterilen Astor Enerji'nin patronları Feridun Geçgel ile Enver Geçgel de bulunuyor.
Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın aktardığına göre mal varlığına tedbir uygulanan 42 kişi şöyle:
- Muhammed Yarız
- Serdar Turhan
- Abdullah Ercan
- Melis Sandal
- Emrullah Ercan
- Ömer Bedir Çetinel
- Mustafa Dedik
- Hakan Yıldız
- Erdin Özel
- Enver Geçgel
- İsmet Öğüt
- Tarzan Tarık Sarvan
- Tolga Aydın
- Ezgi Kaya
- Burhan Tunç Özkan
- Mehmet Selçuk Aksoy
- Turgay Ceylani
- Rıza Kandemir
- Cengiz Avcı
- Furkan Talay
- Metehan Ülgener
- Ali Yıldız
- Kâzım Kocapınar
- Hakan Dıravacı
- Şeyhmus Yeşilmen
- Şadi Türk
- Nihat Kırmızı
- Mahmut Vural Erkoç
- Ali Acar
- Hale Elpe
- Alim Bilen
- Ayşe Gökdemir
- Ercan Çömez
- Çağlayan Yağcı
- Feridun Geçgel
- Mehmet Emre Çamlıbel
- Caner Bingöl
- Enes Can Demir
- Türker Tekten
- Salih Tuncer Mutlucan
- Egemen Sönmez
- Gül Ayşe Çolak
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi