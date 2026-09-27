Fon skandalında Mustafa Sandal'ın eşi dahil 42 kişinin mal varlığı hakkında tedbir kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon skandalına ilişkin soruşturma kapsamında; aralarında Pusula yöneticileri ile şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da bulunduğu 42 kişinin mal varlığına tedbir konuldu.

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın soruşturmanın merkezindeki fonlardan 1 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği öne sürülmüştü.

TÜRKİYE'NİN BİR ZAMANLAR EN ZENGİNİ DE LİSTEDE

Soruşturma kapsamında mal varlığına tedbir konulanlar arasında, bir zamanlar Türkiye'nin en zenginleri arasında gösterilen Astor Enerji'nin patronları Feridun Geçgel ile Enver Geçgel de bulunuyor.

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın aktardığına göre mal varlığına tedbir uygulanan 42 kişi şöyle: