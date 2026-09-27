Mustafa Sandal'ın eşi tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira kazanmış! Menajeri doğruladı

Türkiye fon skandalını konuşuyor. Holding patronları tutuklanırken birçok şirketin hisseleri de tasfiye edildi. Milyonların etkilendiği kriz için açıklamalar peş peşe gelmeye devam ederken yeni bir gelişme daha ortaya çıktı.

MUSTAFA SANDAL'IN EŞİ TASFİYE EDİLEN FONLARDAN 11 MİLYAR KAZANMIŞ

Gazeteci Yiğit Uzun'un aktardığı bilgilere göre Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal, tasfiye edilen fonlardan 11 milyar liralık bir kazanc sağladı.

Konu Mustafa Sandal'ın menajeri Tekin Önal'a da soruldu.

MENAJER DOĞRULADI

Sandal'ın menajeri Tekin Önal iddiaları doğruladı. Mustafa Sandal ile alakalı bir işlem ya da suçlama olmadığını kaydeden menajer Önal, "Evet ama muhatabı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dır. Mustafa Sandal ile alakalı doğrudan bir işlem ya da suçlama bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

FON SKANDALI DEPREM ETKİSİ YARATTI: AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İSTİFA ETTİ

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, fon soruşturması kapsamında yaptığı açıklamada AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerine ilişkin iddialar ortaya attı. Emre, Sayan Kaya’nın yaklaşık 63 milyon liralık yatırımla aldığı hisseleri dört ay içinde yaklaşık 1 milyar 344 milyon liraya, eşi İlyas Kaya’nın ise yaklaşık 99,7 milyon liralık yatırımını 826 milyon liraya çıkardığını öne sürdü.

İddiaların ardından Sayan Kaya, yürüttüğü tüm görevlerden istifa ettiğini açıklarken, kararını hakkında ortaya atılan iddiaların bağımsız ve sağlıklı şekilde incelenebilmesi için “siyasi sorumluluk” almak olarak gerekçelendirdi. AKP sözcüsü Ömer Çelik, bugün yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Fatma Betül Sayan'ın istifasını kabul ettiğini ve artık MKYK ve MYK üyesi olmadığını duyurdu.