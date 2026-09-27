Son dakika | Erdoğan, Fatma Betül Sayan'ın istifasını kabul etti! "MYK ve MKYK üyemiz değildir"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, fon skandalında isminin geçmesi ve birkaç ayda milyarder olduğu öne sürülmesinin ardından genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın dün akşamki istifasının Erdoğan tarafından kabul edildiğini duyurdu. Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın artık AKP MYK ve MKYK üyesi olmadığını açıkladı.

Türkiye Yüzyılı Buluşmalarında kamera karşısına geçen Ömer Çelik, soruları yanıtladı. Dün akşam saatlerinde hakkındaki skandal iddiaların ardından 'görevden af' açıklaması yapan Fatma Betül Sayan Kaya da Ömer Çelik'e soruldu.

ERDOĞAN İSTİFASINI KABUL ETTİ

Ömer Çelik'e Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bir disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağı soruldu:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu bir fon soruşturması var. Bu kapsamda da ismi geçen bir kişi vardı partiniz mensubu. Fakat dün sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada görevden affını istedi. Birinci sorum, süreç nasıl ilerleyecek? İkinci sorum da AK Parti'nin kendi içerisinde bu soruşturma kapsamında bir disiplin kurulu veya bir disiplin soruşturması başlatması öngörülüyor mu?

Ömer Çelik, Kaya'nın istifasının Erdoğan tarafından kabul edildiğini ve Kaya'nın AKP'de MYK ve MKYK üyesi olmadığını açıkladı:

Fatma Betül Hanım, ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.

#SONDAKİKA



AKP Sözcüsü Ömer Çelik:



💬 "Sayın Cumhurbaşkanımız istifasını kabul etti. Fatma Betül Sayan Kaya MYK ve MKYK üyemiz değildir"



💬 "Biz temiz siyasetin adresiyiz"https://t.co/AsYzHC1nmj pic.twitter.com/2Ryfqd34nB — Halk TV (@halktvcomtr) September 27, 2026

"BİZ TEMİZ TOPLUM VE TEMİZ SİYASETİN ADRESİYİZ"

Ömer Çelik, AKP'nin temiz toplum ve temiz siyasetin adresi olduğunu öne sürdüğü konuşmasında şunları dedi:

"Bundan sonrası ile ilgili olarak da şunu söylüyorum arkadaşlar; biz spekülasyonlarla hareket etmeyiz. Dediğim gibi bir siyasi sorumluluk tarafı var, bir de hukuki sorumluluk tarafı var. Biz siyasi sorumluluk tarafında atılması gereken adımları göstermek bakımından Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşü gazetecilere ifade ettikleri, bu ilkeler çerçevesinde pusulamızı oluşturduk, yol haritamızı oluşturduk."

"Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar."

"Dolayısıyla biz temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz. Bu sadece bahsettiğim gibi belli bir partiye, belli bir şeye dönük değildir; bizim buradaki yaklaşımımız ilkeseldir, sistemiktir. Partimizin programı açıktır, partimizin tüzüğü açıktır aynı şekilde. Tabii ki biz masumiyet karinesine inanırız. Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır, onları yapıyoruz. Arkadaşlarımız da bu siyasi sorumluluğu gösteriyorlar."

"Yarın hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız, şeyler var, ona o zaman geldiği zaman karar vereceğiz. Ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur, Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın talimatı nettir."